康芮進逼／花蓮周末五月天開唱 已有旅客退房

樂團五月天等歌手本周末將在花蓮玉里、市區開公益演唱會，卻遇到康芮颱風進逼，已傳出有旅客要退房，讓業者感到相當無奈。縣府觀光處長余明勲大嘆，面對颱風來襲「束手無策」，相關備案都在討論中，就算演唱會延後，也希望粉絲朋友能保留時間到花蓮旅遊。

四○三強震重創花蓮觀光，五月天宣布舉辦「一路向東」公益演唱會，十一月一日在高雄，二、三日前往玉里、花蓮連唱四場，參與演出的十四組藝人包括五月天、劉若英、蘇慧倫、Energy、告五人、丁噹等，演唱會免費入場，希望粉絲消費振興地方經濟。

康芮颱風可能在花東登陸，影響時間落在十月卅一日、十一月一日，許多粉絲擔心演唱會受影響，甚至交通中斷。

余明勲指出，演唱會遇到颱風真是「束手無策」，只能祈禱颱風盡快偏離台灣。相信音樂公司也在考量，萬一颱風確定登陸，演唱會可能延後，相關備案都在討論，一切依照相信音樂的決策，縣府配合。

余明勲透露，部分旅宿業者已收到旅客要退房，他感到遺憾、難過；這次演唱會台鐵、航空增班，縣府有接駁車，粉絲到車站搭接駁車就能到演唱會場地。假設粉絲有任何需要，縣府會協助安置或安排回程的交通，縣府都有準備經驗，請大家不用擔心。就算演唱會延後舉辦，也希望粉絲朋友能保留時間到花蓮旅遊。

花蓮旅館商業同業公會理事長張琄菡表示，靠近演唱會場地的住房率有到八成五，其他六、七成左右，大家都在觀望颱風動態，這兩天才會有明顯的退房潮，希望演唱會順利進行，不受天氣影響。

高雄市文化局表示，該場演唱會免費入場，沒有票務問題，是否延期或取消，一切尊重主辦單位最後評估，還在等候對方通知，若決定取消，將會同步取消所有交通規畫及周邊相關布置。