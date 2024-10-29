康芮恐成中颱 周四影響最劇

輕颱康芮今天可能增強為中度颱風，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，預估傍晚至晚間發布海上警報，康芮颱風從花東一帶登陸機會高，周三上午發布陸上警報；周四影響最劇烈，東半部可能有超大豪雨，北部、南部及中部山區有局部豪雨。

黃恩鴻說，康芮颱風目前位於台灣鵝鑾鼻東南東方一千多公里海面上，目前為輕度颱風，預估今天轉為中颱，周三白天達到中颱上限，暴風半徑從二二○公里擴大至二八○公里。

康芮颱風周四、周五最接近台灣，今天傍晚至晚間發布海警、周三上午發布陸警，康芮上周五至今路徑不斷往西修正，依照昨最新路徑來看，以花東一帶登陸機會高，但颱風未來路徑還有南北跳動的可能，登陸地點往北到宜蘭或往南到恆春半島都有機會。

黃恩鴻說，周三起受到康芮颱風外圍環流影響，迎風面北部、花東雨勢明顯；周四、周五各地都有降雨，尤其周四颱風逐步接近，東半部雨勢顯著，可能會有豪大雨或超大豪雨，北部、南部、中部山區則有大雨或豪雨。

周五康芮颱風路徑通過中央山脈後，強度將會減弱，進入到台灣海峽後北上遠離，預估周五下半天風雨就會明顯趨緩；周六、周日受東北季風影響，北部、東半部有局部降雨，中南部則回到多雲到晴、午後南部及中部山區有陣雨。

黃恩鴻提醒，桃園至雲林、澎湖、蘭嶼、綠島有九至十級強陣風，基隆北海岸、東半部、恆春半島、馬祖有較強陣風；長浪部分，基隆北海岸、北部、恆春半島、馬祖有長浪，浪高將達三至五米。