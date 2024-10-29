聽新聞
0:00 / 0:00

康芮恐成中颱 周四影響最劇

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
圖／中央氣象署提供
圖／中央氣象署提供

輕颱康芮今天可能增強為中度颱風，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，預估傍晚至晚間發布海上警報，康芮颱風從花東一帶登陸機會高，周三上午發布陸上警報；周四影響最劇烈，東半部可能有超大豪雨，北部、南部及中部山區有局部豪雨。

黃恩鴻說，康芮颱風目前位於台灣鵝鑾鼻東南東方一千多公里海面上，目前為輕度颱風，預估今天轉為中颱，周三白天達到中颱上限，暴風半徑從二二○公里擴大至二八○公里。

康芮颱風周四、周五最接近台灣，今天傍晚至晚間發布海警、周三上午發布陸警，康芮上周五至今路徑不斷往西修正，依照昨最新路徑來看，以花東一帶登陸機會高，但颱風未來路徑還有南北跳動的可能，登陸地點往北到宜蘭或往南到恆春半島都有機會。

黃恩鴻說，周三起受到康芮颱風外圍環流影響，迎風面北部、花東雨勢明顯；周四、周五各地都有降雨，尤其周四颱風逐步接近，東半部雨勢顯著，可能會有豪大雨或超大豪雨，北部、南部、中部山區則有大雨或豪雨。

周五康芮颱風路徑通過中央山脈後，強度將會減弱，進入到台灣海峽後北上遠離，預估周五下半天風雨就會明顯趨緩；周六、周日受東北季風影響，北部、東半部有局部降雨，中南部則回到多雲到晴、午後南部及中部山區有陣雨。

黃恩鴻提醒，桃園至雲林、澎湖、蘭嶼、綠島有九至十級強陣風，基隆北海岸、東半部、恆春半島、馬祖有較強陣風；長浪部分，基隆北海岸、北部、恆春半島、馬祖有長浪，浪高將達三至五米。

康芮颱風

延伸閱讀

颱風康芮逼近 侯友宜坐鎮新北市災害應變中心：加強防颱整備

康芮影響這區下到紫爆 最快周四登花東決戰中央山脈

颱風康芮可能襲台 翡翠水庫集水區下午預防性放水

賈新興：康芮颱風恐登陸台東花蓮一帶

相關新聞

康芮進逼／花蓮周末五月天開唱 已有旅客退房

樂團五月天等歌手本周末將在花蓮玉里、市區開公益演唱會，卻遇到康芮颱風進逼，已傳出有旅客要退房，讓業者感到相當無奈。縣府觀...

康芮恐成中颱 周四影響最劇

輕颱康芮今天可能增強為中度颱風，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，預估傍晚至晚間發布海上警報，康芮颱風從花東一帶登陸機會高，周...

颱風康芮逼近 侯友宜坐鎮新北市災害應變中心：加強防颱整備

康芮颱風逐步接近，新北市長侯友宜今天傍晚坐鎮新北市災害應變中心，關心颱風最新動態並要求加強防颱整備工作；由於日前山陀兒颱...

康芮颱風逼近！陳其邁對高雄5個行政區發預警 提醒居民要慎防

康芮颱風逼近，高雄市長陳其邁今晚針對高雄山區五個行政區提出預警。他表示，氣象署已對六龜區、甲仙區、茂林區、桃源區、那瑪夏...

與天災有關？嘉義「火燒雲」天空染成一片橘紅 專家：颱風來臨前水氣旺盛

今天傍晚嘉義市天空出現美景，火紅夕陽將天上白雲染成一片橘紅，不少人都拍攝到這難得一見的美景，紛紛上傳社群媒體，「天空滿滿...

康芮影響這區下到紫爆 最快周四登花東決戰中央山脈

輕颱康芮預估最快今晚增強為中度颱風，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，預估明天傍晚至晚間發布海上警報、周三上午發布陸上警報；至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。