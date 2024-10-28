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颱風康芮逼近 侯友宜坐鎮新北市災害應變中心：加強防颱整備

中央社／ 新北28日電
康芮颱風逐步接近，新北市長侯友宜今天傍晚坐鎮新北市災害應變中心，關心颱風最新動態並要求加強防颱整備工作；由於日前山陀兒颱風環流釀水患，他要求相關單位持續災後復原。中央社
康芮颱風逐步接近，新北市長侯友宜今天傍晚坐鎮新北市災害應變中心，關心颱風最新動態並要求加強防颱整備工作；由於日前山陀兒颱風環流釀水患，他要求相關單位持續災後復原。中央社

康芮颱風逐步接近，新北市長侯友宜今天傍晚坐鎮新北市災害應變中心，關心颱風最新動態並要求加強防颱整備工作；由於日前山陀兒颱風環流釀水患，他要求相關單位持續災後復原。

新北市政府表示，依據中央氣象署及協力團隊天氣風險公司的最新預報顯示，康芮颱風預計於10月30日晚間開始影響新北市，31日達到影響最劇烈的時刻。

侯友宜今天傍晚來到災害應變中心並召開會議，以掌握最新颱風情資分析，由於預估北海岸、東北角及山區將出現強降雨，並伴隨強風，因此，他要求各單位加強防颱整備工作。

至於日前山陀兒颱風環流造成金山萬里等地水患的災情，侯友宜要求持續進行低窪地區等地的災後復原工作，尤其山區土石流潛勢區及可能發生河道溢流的地區，要求相關單位及早做好因應措施，必要時，將提前安排疏散撤離。

侯友宜 康芮颱風 災後

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