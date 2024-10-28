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康芮颱風逼近 太平山從30日上午10時起休園、步道封閉

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
康芮颱風逐漸逼近，太平山從30日上午10時起休園、8條自然步道也封閉。圖／林業署宜蘭分署提供
康芮颱風逐漸逼近，太平山從30日上午10時起休園、8條自然步道也封閉。圖／林業署宜蘭分署提供

康芮颱風逐漸逼近帶來風雨，林業署宜蘭分署考量太平山國家森林遊樂區位處偏遠山區，豪大雨恐有路斷之虞，為顧及旅遊安全，園區從30日(星期三）上午10時起預警性休園，蹦蹦車最後行駛班次為上午8時，區內8條自然步道一併封閉。

遊客最晚必須在30日上午10時離開太平山園區，聯外道路的台7線、台7甲線、宜51線等，逢豪大雨可能造成封閉或中斷，所以該森林遊樂區的鳩之澤自然步道、見晴懷古3步道、檜木原始林步道、鐵杉林自然步道、茂興懷舊步道、翠峰湖環山步道、望洋山步道、台灣山毛櫸步道同步封閉。

實際恢復開園、開放日期，將視颱風警報解除後，進行災害勘查及環境整備，做滾動式調整。林業及自然保育署宜蘭分署籲請民眾隨時關注太平山官網，提醒民眾颱風期間減少戶外活動，請勿前往山區步道，維護安全。

康芮颱風逐漸逼近，太平山從30日上午10時起休園、8條自然步道也封閉。圖／林業署宜蘭分署提供
康芮颱風逐漸逼近，太平山從30日上午10時起休園、8條自然步道也封閉。圖／林業署宜蘭分署提供
康芮颱風逐漸逼近，太平山從30日上午10時起休園、蹦蹦車最後行駛班次為上午8時。圖／林業署宜蘭分署提供
康芮颱風逐漸逼近，太平山從30日上午10時起休園、蹦蹦車最後行駛班次為上午8時。圖／林業署宜蘭分署提供

康芮颱風

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