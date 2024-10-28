颱風康芮增強長胖直撲台灣 估登陸台東機會最高

氣象署今天表示，颱風康芮持續增強長胖，直撲台灣，最快明天清晨增強為中颱，以31日深夜至11月1日清晨之間登陸台東機會最大；最快明天下午至晚間發布海警、30日上午發陸警。

中央氣象署預報員黃恩鴻下午告訴中央社記者，最新資料顯示，颱風康芮下午的路徑沒有太大變化，仍然朝台灣前進，預估31日深夜至11月1日清晨之間登陸台東的機率最高，11月1日上半天就會由中部進入台灣海峽。

黃恩鴻指出，就目前資料預測，最快明天下午至晚間會發布海上颱風警報，30日上午發布陸上颱風警報；康芮登陸後受中央山脈影響，結構會明顯被破壞，但仍要留意颱風本身所帶來的降雨。

黃恩鴻提到，康芮現在仍然是輕颱強度，暴風半徑大約220公里；明天清晨會增強為中颱、暴風半徑擴大為250公里；30日清晨進一步再擴大半徑達280公里。

黃恩鴻說，康芮進入台灣海峽之後，將先北上、再轉往東北朝日韓方向移動，但後期路徑仍需要再觀察。

至於本週的天氣，黃恩鴻表示，明天仍然是東北季風影響，北部及東北部地區局部短暫雨，大台北及東北部地區局部較大雨勢；其他地區大致上為午後有局部短暫陣雨；北台灣偏濕涼，全天氣溫約在攝氏23至25度左右。

黃恩鴻說，30日起颱風外圍環流影響，北部、東北部有短暫陣雨，基隆北海岸、大台北及東北部地區有局部大雨；31日、11月1日颱風影響最明顯，北部及東半部地區有陣雨，其他地區局部短暫陣雨，北部、東半部、南部地區及中部山區並有大雨或豪雨發生，尤其東半部地區有局部豪雨等級以上的降雨。

黃恩鴻提到，11月2日起颱風逐漸遠離，台灣受東北季風影響，北部及東北部地區有局部短暫雨，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨。

黃恩鴻提醒，明天至11月1日基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海、馬祖、澎湖有長浪發生，預估10月30日各海面浪高約3至5公尺、11月1日將達5公尺以上；11月1日長浪範圍擴大至西南部沿海。