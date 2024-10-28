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颱風康芮逼近 林業署籲暫勿前往山區

中央社／ 台北28日電

林業署今天表示，氣象署預報颱風康芮於30日到11月2日最接近台灣，呼籲民眾暫時不要到山區；另外可能在29日起視天氣預報，就轄下國家森林遊樂區等場域宣布預警性休園或停駛。

農業部林業及自然保育署組長李允中說，為了保障遊客安全，基於氣象預報颱風康芮目前位在呂宋島東方海域，並朝西北西方向移動中，所以先提醒民眾，暫停到山區活動。

李允中指出，林業署轄管的國家森林遊樂區、平地森林園區、林業文化園區、自然教育中心、生態教育館與林業鐵路等軌道設施，接下來可能根據氣象預報情資宣布休園、或停駛。

特別是受風雨影響較大的東部與北部園區，李允中說，可能在29日起視天氣預報，宣布預警性休園或停駛；包含位處天氣警報影響劇烈範圍內的自然步道，屆時將暫停開放，山屋暫停申請入住，以及各自然保護區域的進入許可也會取消。

李允中提醒民眾，出發前先查詢當地氣象，並至林業署全球資訊網、台灣山林悠遊網、阿里山林業鐵路及文化資產管理處網站，查詢最新開（休）園及阿里山林鐵行駛情形資訊。

康芮颱風

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