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颱風康芮可能襲台 翡翠水庫集水區下午預防性放水

中央社／ 台北28日電

颱風康芮移速加快、路徑南修，不排除直接登陸台灣；台北翡管局表示，研判翡翠水庫集水區受颱風環流影響，可能帶來長時間強降雨，今天下午5時進行預防性調節放水。

中央氣象署今天表示，最新預測颱風康芮移速加快、路徑南修，不排除直接登陸台灣；最快明天下午至晚間發布海警、30日上午發布陸警，31日至11月1日是颱風影響最劇烈的時間。

台北翡翠水庫管理局發布新聞資料指出，研判翡翠水庫集水區受颱風環流影響，可能帶來長時間強降雨，將於今天下午5時進行預防性調降水位，以維護大壩安全，並增強水庫蓄洪防災能力。

翡管局表示，依翡翠水庫運用要點，下午5時起以流量每秒310立方公尺，進行預防性調節放水，期間會密切關注水庫集水區實際降雨及進流量，視需要機動調整水庫操作。

此外，翡管局將通報翡翠水庫下游地區各防災、警政及消防單位，加強河川防洪安全戒備，必要時並做好人員疏散安置等安全應變措施。

翡管局表示，同時呼籲水庫下游新店溪、淡水河沿岸及低窪地區的民眾，颱風期間應遠離河川行水區，以免發生危險，並通知水庫下游在新店溪、淡水河河道內的施工單位，確實完成工地防洪措施及人員撤離，以維護河防安全。

翡管局指出，翡翠水庫預防性調節放水前，將於河道沿岸進行放水廣播，並同步運用行政院災害防救辦公室「災防告警細胞廣播服務」，進行水庫放水警戒訊息通知，呼籲民眾配合。

康芮颱風

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