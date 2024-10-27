康芮颱風明起北轉 海陸警可能齊發「這2天影響最劇」

氣象署今天下午更新颱風康芮最新動態，行進路徑又離台灣更近，30日至11月1日影響台灣，北部、東北部降雨顯著，由於康芮暴風圈大，強度將接近中颱上限，在接近台灣時不排除海陸警齊發。

中央氣象署預報員張承傳告訴中央社記者，根據最新資料，由於太平洋高壓減弱幅度不大，輕颱康芮行進路徑又離台灣更近，預計明天起會開始北轉，未來將接近台灣東北部海面後轉北上、再往東北方向移動。

張承傳指出，目前預估康芮在接近台灣的過程中仍然在增強，距台最近的時間可能會達中颱上限，且暴風半徑約280公里，不排除在接近的過程中會發布海上、陸上颱風警報。

未來一週的天氣，張承傳表示，今晚至29日東北季風開始增強，北部及東北部有局部短暫雨，大台北及宜蘭地區並有局部較大雨勢。

張承傳指出，預估30日會受東北季風及康芮外圍環流影響，北部、東北部有局部大雨發生；31日、11月1日颱風影響最顯著，北部、東北部可能有局部豪雨等級降雨；11月2日康芮就會逐漸遠離台灣，各地降雨減少，僅剩東北季風迎風面仍有局部短暫雨。

氣溫方面，張承傳說明，明天受東北季風影響，北部、東北部高溫下降到約攝氏24至26度，低溫約22、23度；中南部高溫約29、30度，低溫約22至24度，要留意日夜溫差。

張承傳提醒，明天西南部、東南部沿海及澎湖有長浪發生；29日至11月1日基隆北海岸、東半部、恆春半島沿海及馬祖要留意長浪發生。