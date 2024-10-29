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因應部分違憲 黃國昌：聽證會依大法官所設遊戲規則

中央社／ 台北29日電
民眾黨舉行民調發布記者會，民眾黨立法院黨團總召黃國昌出席。圖／台灣民眾黨提供
民眾黨舉行民調發布記者會，民眾黨立法院黨團總召黃國昌出席。圖／台灣民眾黨提供

憲法法庭裁定國會職權修法部分違憲，外界關注在野黨後續作為。民眾黨團總召黃國昌表示，將按照大法官所設遊戲規則，舉行國會調查委員會聽證程序，操作具有中華民國憲法美感的調查委員會。

黃國昌今天參與民眾黨的民調發布記者會，並於會後接受媒體訪問。

談及憲法法庭裁定國會職權修法部分合憲、部分違憲，黃國昌表示，憲法法庭的判決讓台灣民主倒退，更使總統賴清德變成超級大總統、行政獨裁越來越嚴重，也弱化國會監督制衡，但民眾黨不會因此畏懼退縮。

黃國昌表示，憲法法庭沒有宣告調查委員會、聽證程序違憲，民眾黨團先前要求立法院成立國發基金投資弊案的調查委員會，將會繼續往前邁進，並按照大法官所設定的遊戲規則，舉行國會調查委員會跟聽證程序。

黃國昌表示，依照憲法法庭裁定，受邀者可以愛來不來、不提資料、胡說八道卻不處罰，他們會實際操作具有「中華民國憲法法學美感」的調查委員會，並給全體台灣人看看最後結果。

媒體詢問，立法院司法及法制委員會召委鍾佳濱規劃31日辦委員會的公聽會，找藍白黨團總召簽同意書，但傳出國民黨團總召傅崐萁表示「黃國昌簽了我才簽」，但最後傅崐萁沒簽名，是否溝通有落差。

黃國昌表示，謝謝傅崐萁這麼尊重他的看法，但上週鍾佳濱找他簽名時曾向他說，「其他黨團都同意了」，他看起來覺得不是壞事，於是就簽字，後來才知道鍾佳濱騙他。他批評，堂堂立委用騙的，都幾歲了還是小孩嗎，丟人現眼。

至於民進黨團指出，不遵守憲法的立委應該辭職，黃國昌反批，國會監督行政機關的權限被限縮、矮化，民進黨立委毫無反應還拍手叫好，根本自我角色認知錯亂，看來民進黨立委很想當總統賴清德的「立法局科員」。

此外，鏡週刊今天報導指檢方已破解前台北市長柯文哲秘書許芷瑜的雲端行事曆，其中記載她2次以上陪柯文哲赴威京集團總部拜會主席沈慶京，行程中還註明「亞虎來接」。

對此，黃國昌表示，中央黨部裡面很多人都看得到那個行程，怎麼會寫這個故事。他質疑，難道是怕沒故事可以寫，所以才製造懸疑緊張嗎。

憲法法庭 民眾黨 黃國昌

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不放棄調查權 黃國昌：操作具憲法美感的調查委員會

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