藐視國會罪違憲 林濁水：怪到極點

憲法法庭判決國會改革法案多數違憲後，民進黨前立委林濁水數度發文開砲。針對藐視國會罪被判違憲，他昨再質疑，理應扮演「進步公知」的自由主義學者當大法官後，改奉行保守主義，其角色由實務界出身的大法官補上，怪到極點，「太陽硬是從西邊升起來」。

藍白共推刑法增訂「藐視國會罪」，規範公務員於立法院聽證或受質詢時，就其所知的重要關係事項，為虛偽陳述者，處一年以下有期徒刑、拘役或廿萬元以下罰金。憲法法庭認為，立法目的難謂正當，且對政治責任的追究尚有其他適當手段，違反比例原則，牴觸憲法保障人身自由之意旨，宣告違憲。

林濁水在臉書回顧，二○一六年到二○一八年間，民進黨立院黨團在還沒搞清楚時，當時總統蔡英文已大轉向，由積極主張國會改革逆轉成杯葛，但還繼續力推國會改革；同時間當上司法院長，卻沒搞清狀況的許宗力，持進步公共知識分子的立場發表「司法積極主義」，盛讚讓立法院擁有「歐美完整的國會權」是改革盛事，呼應民進黨團。

二○一八年後，蔡路線清晰扭轉了民進黨國會改革路線，許多怪事因此滋生。林濁水說，改革核心就是國會調查權，為落實調查權，歐美都必有藐視國會罪，如今憲法法庭評議時，多位實務界出身大法官展現司法積極主義風骨典範，不贊成判藐視國會罪違憲，相反地，教授出身的大法官，幾乎都贊成違憲。

「天地太顛倒翻了，太陽硬是從西邊升起來了。」林濁水不解地說，突然間，在一般國家扮進步公共知識分子的「自由主義」學者，在台灣當了大法官後，突然集體奉行保守主義；相反地，由實務界出身的大法官集體補上，擔當了一個國家要正常、必不可或缺的公知角色，「怪到極點」。