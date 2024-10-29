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綠委邀周萬來報告 張啓楷：劍指韓國瑜

聯合報／ 記者鄭媁黃婉婷林銘翰唐筱恬／台北報導

國會改革法案多數遭大法官判決違憲，民進黨籍的立法院司法及法制委員會召委鍾佳濱昨邀立法院秘書長周萬來報告。民眾黨立委張啓楷批民進黨是劍指立法院長韓國瑜；馬英九基金會執行長蕭旭岑抨擊，民進黨把立法院幕僚長找來羞辱，非常無恥、可惡。

張啓楷指出，民進黨要周萬來專題報告，擺明是要為難周萬來和韓國瑜，也是對在野黨叫陣，挾「綠友友」大法官自重；立法委員應該爭取立法院應有的立法、聽證及調查權，未來才能有效監督行政院、不負人民付託，但民進黨角色錯亂，幫大法官大幅限縮立法權叫好、成為行政院小弟，角色錯亂還自以為是，請大家看看民進黨離譜到什麼程度。

蕭旭岑昨接受廣播專訪指出，民進黨動用大法官擋掉國會改革法案，不讓政務官被國會調查，說這樣羞辱政務官，但民進黨卻可把立法院幕僚長找來羞辱，非常諷刺，「民進黨心態很可怕，不但贏了，還要追殺」。

另外，鍾佳濱昨天邀請司改會常務董事林俊宏、全律會律師研習所副執行長李荃和列席司委會，民進黨立委吳思瑤質詢時多次請李荃和上台發言，鍾佳濱質詢時也再度請兩人上台發表意見，引發藍委的不滿。鍾佳濱解釋，憲法規範可邀社會關係人士備詢，兩位律師都是法律專業；國民黨立委翁曉玲反問，難道只有在場兩位律師符合專業？其一還是政院憲法訴訟代理人，「希望召委主持議事公平一點」。

民眾黨總召黃國昌諷刺「兩側翼洗地」、藍委則怒嗆「一搭一唱」，國民黨立委羅智強以天龍八部小說為例，嘲諷鍾佳濱是星宿黨，替「清德老仙」搭馬屁會場，還自帶兩個在釋憲辯護的律師來當背景，真是「清德老仙法力無邊」。

民進黨 立法院 鍾佳濱

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