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總統國情報告 周萬來：立院無主動權

聯合報／ 記者黃婉婷／台北報導
憲法判決之後 立院運作清況 製表／唐筱恬 圖／聯合報提供
憲法判決之後 立院運作清況 製表／唐筱恬 圖／聯合報提供

憲法法庭上周五判決後，賴清德總統宣布願赴立法院國情報告，遭在野批評矯情。立法院秘書長周萬來昨表示，相關條文已被宣判違憲，立法院無權主動要求總統報告，須由總統府主動咨文、立院同意才可能成立，但民進黨立委持不同看法，雙方激辯，氣氛火爆。

立法院職權行使法第十五條之一第一項規定，立法院於每年集會時「邀請」總統至立法院進行國情報告。大法官認為此條限縮合憲，因立法院的邀請，對總統無拘束力；但第十五條之二「立法院得經全體立法委員四分之一以上提議，院會決議後，由程序委員會排定議程，就國家大政方針及重要政策議題，聽取總統國情報告」，遭大法官宣告違憲。

周萬來昨應立法院司法及法制委員會邀請，以「一一三年憲判字第九號判決，國會行使職權之困境與未來」專題報告，多名綠營立委聚焦總統國情報告。

周萬來表示，立法院邀總統國情報告的決定權，法源依據是立法院職權行使法第十五條之二，憲法判決主文提到「總統並無至立法院為國情報告之憲法義務，立法院亦無聽取總統國情報告之憲法義務」，雙方互相沒有憲法義務。

周萬來解釋，換言之，原本賦予立院決定權的法源被判違憲，形同立法院無權主動要求總統府來報告，若要國情報告成立，必須兩造都同意，變成要由總統府主動咨文表達想報告的意願，經立法院同意後，再邀請總統到立院國情報告。

民進黨籍司委會召委鍾佳濱持不同看法。他說，應是總統府、立院雙方都能表示，但要不要接受在於總統府。鍾並依據自己論點質詢周萬來：「立法院能不能邀請總統來國情報告？」周萬來堅稱「已經沒有了，已經違憲」。

鍾佳濱質疑，七月十六日立法院才做成決議要邀總統國情報告。周萬來不滿表示，當時確實有做決議，「但現在已經違憲了，沒有案子了」。

對於周萬來堅持主張，憲法法庭判決後，若立法院主動邀請總統國情報告就違憲，鍾佳濱仍不死心，他請兩名列席的律師代表解釋，關鍵在「強制性」，立院還是可以對總統發出邀請。不過，國民黨立委賴士葆不埋單，直接嗆聲：「未來這屆，總統都不必來了。」強調國民黨的立場就是這樣，「反正賴清德到立院也只是作秀」。

周萬來 國情報告 立法院職權行使法

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