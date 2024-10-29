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不會配合修法 藍黨團：不歡迎總統到立院報告

聯合報／ 記者張睿廷／台北報導
國民黨立法院黨團昨天針對釋憲案舉行記者會，總召傅崐萁（中）批評，無詢答的國情報告沒意義，不歡迎賴清德總統來立法院報告。記者邱德祥／攝影
國民黨立法院黨團昨天針對釋憲案舉行記者會，總召傅崐萁（中）批評，無詢答的國情報告沒意義，不歡迎賴清德總統來立法院報告。記者邱德祥／攝影

憲法法庭判決大多數國會改革修法違憲。國民黨立法院黨團昨舉行記者會表示，不屈服在賴清德總統淫威下，也不會配合「綠色大法官」要求的修法，無詢答的國情報告沒有意義，「不歡迎賴清德赴立法院報告」。

國民黨團總召傅崐萁說，十月廿五日是光復節，慶祝人民重回中華民國懷抱、歡欣鼓舞日子，憲法法庭一一三年憲判字第九號判決卻將民有、民治、民享的共和國打回大清帝國；綠色大法官現形成為東廠，閹割中華民國人民權利，讓國會重回十八世紀。

傅崐萁表示，英國國會在一六八九年正式擁有國會聽證權、調查權，法國、美國也在一七八九年設置，義大利、德國及韓國則於二次世界大戰後成為健全國會，讓國會有能、人民有權，我國卻在十月廿五日將中華民國再次打回到滿清帝國。

傅崐萁說，二○二四年十月廿五日是中華民國的民主國恥日，十五位不知廉恥的大法官將台灣打回「賴皇」親臨的登基典禮，閹割所有民主國家該有的權利；雖然立委權利雖遭大法官閹割，但國民黨團會堅持所有民主價值奮戰到底，不會屈服在賴清德淫威下，也不會依據綠色大法官的憲法判決要求修法，讓這部已經過立法院三讀通過的國會改革法案，成為全世界民主國家的名勝古蹟、歷史奇觀。

傅崐萁說，賴清德竟然還在宣揚旗下的綠色法官帶來的戰利品，得意洋洋表示要到立法院國情報告；國民黨嚴正表達，「不詢答的話，在家寫臉書跟直播就好，不用來立法院做政令宣導」，「無知、無恥的總統，我們不歡迎賴清德來報告」。

「民進黨乾脆修憲讓賴清德總統登基當皇帝…」國民黨立委羅智強表示，民進黨在釋憲後似乎覺得大法官已經替綠營沒收了立法院，態度不可一世，尾巴翹了起來，相當高傲，但要提醒民進黨，民主最重要的是權力制衡，賴清德僅獲約百分之四十的選票、立院席次沒過半，代表人民不願見到一黨獨大的情形重演。

大法官 立法院 賴清德

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