立院秘書長周萬來答詢：大法官「過大限縮立法權」

憲法法庭對國會改革修法判決部分違憲後，立法院司委會昨天邀請立法院秘書長周萬來專題報告，周萬來表示大法官「過大限縮立法權」。

上周憲法判決出爐後，立法院長韓國瑜迄今未有相關聲明。立院人士指出，立院底線是大法官不能踩立法程序紅線，程序屬於國會自治範疇；若大法官宣告程序違憲，韓國瑜將聲明表達立場，但大法官認定程序無違憲，韓國瑜則不特別對釋憲發表聲明。

綠邀周萬來備詢 藍質疑「私設刑堂」

民進黨籍立法院司法及法制委員會召委鍾佳濱昨天邀請周萬來專案報告並備詢，藍營質疑「私設刑堂」。民眾黨團總召黃國昌、國民黨團書記長林思銘昨分別搶下質詢前兩棒，以免周萬來一上台即遭綠營立委羞辱。

針對藐視國會罪被判違憲，黃國昌批評大法官認定公務員說謊課以刑責是違憲，大法官完全掏空了國會權，「一腳踩下去、完全沒回頭路。」他詢問周萬來，贊不贊成憲法法庭的看法？周萬來坦言，撇開秘書長角度，他認為法庭確實過大限縮立法權。黃國昌聽了還說，擔心周萬來說了大實話，會變成攻擊目標，決定不再為難周萬來。

林思銘質詢時指出，大法官風骨蕩然無存，等於實質廢除了總統國情報告。周萬來還原當初總統國情報告設計表示，總統不向立院負責，但立法院有決定權，不過，這次被宣告違憲後，變成只有總統自己決定要不要來報告，但還是要立院同意，會變成像前總統陳水扁二○○四年與二○○六年的情況，就算想要國情報告，但立院未同意，可能都無法到立院來。

國民黨團昨舉行記者會表態，不會配合「綠色大法官」要求的修法，無詢答的總統國情報告沒有意義，「不歡迎賴清德赴立法院報告」。

民進黨團幹事長吳思瑤則質詢，大法官判決立法院調查小組違憲，請問立法院是否會發文終止「違憲調查小組」？周萬來表示，目前有兩個委員會有調查小組，一個經濟委員會、一個交通委員會，幕僚將會向召集人報告。

為避免修法過程「舉手表決」混亂情況重演，綠營立委繼續出招，提案修正「立法院議事規則」。本報資料照片

綠委再出招 「舉手表決」設限今闖關

綠營也在憲法法庭判決後繼續出招。為避免修法過程「舉手表決」混亂情況重演，民進黨立委李柏毅、林宜瑾等人提出「立法院議事規則」第卅五條修正草案，增訂口頭表決、舉手表決，應限制在能有效清點人數並於事後確認委員意向後才能行使，此案預計今天在程序委員會闖關。國民黨立委王鴻薇則批評，大法官都已經過度偏袒綠營，只有立法院程序沒有違憲，民進黨還「趕盡殺絕、得寸進尺」，完全不顧社會觀感、硬幹到底。