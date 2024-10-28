藍抗議釋憲使民主倒退 擬開國際記者會

「我們要讓國際知道大法官修憲讓台灣民主倒退！」國民黨立院黨團所有立委們28日齊聚議場門口開記者會，抗議大法官釋憲結果閹割了國會監督政府權利，並揚言召開國際記者會訴諸國際媒體。國民黨立院總召傅崐萁強調，西方國家都有聽證調查權，但台灣的大法官自甘墮落為「東廠」，黨團不會屈服在賴清德總統淫威下，不會配合綠色大法官要求的修法，並宣示「不歡迎賴清德到立法院報告」。

藍批清德皇帝登基

傅崐萁不滿指出，憲法法庭25日做出的第9號憲法判決，讓享有民有、民治、民享與民主的中華民國倒退回大清帝國王朝，憲法法庭的綠色大法官終於現行，淪為東廠且閹割人民監督政府的權力。他強調，英國、美國等國家17、18世紀就有國會聽證調查權，即使晚一點的義大利、德國二戰後也有調查權，才能讓國會有效監督政府。

「25日是中華民國的民主國恥日！」傅崐萁表示，15位不知廉恥的大法官，將台灣打回專制統治，25日也形同總統賴清德「皇帝登基」的第1天，國民黨的立委未來也不會屈服。他說，之前在歷經4次院會、在民進黨暴力威脅後，國民黨守住了民主的價值，即使現在權力被閹割，黨團還會繼續奮戰到底。

「不詢答的話，在家寫臉書跟直播就好，不用來立法院做政令宣導，」傅崐萁表示，不歡迎賴清德到立法院做國情報告。他講話結束後，所有藍委身穿白衣，拿著手舉牌高喊「中華民國，加油！」數次，彰顯團結氣勢。

綠盼速依釋憲行事

國民黨團決定召開國際記者會，將相關主張訴諸國際，傅崐萁指出，大法官的死刑判決也是實質廢死，讓死刑不再成案，他們未來會繼續清楚表達民眾的不滿。

對國民黨的抗議，民進黨團幹事長吳思瑤回應說，國民黨要告洋狀，把內部問題外部化，不曉得是不是搞錯對象，自己國家憲法不遵守，還要跟國際媒體傳達錯誤訊息。

吳思瑤呼籲在野黨，即刻停止詆毀大法官；並趕快依照釋憲結果啟動人事同意權審查；終止已被宣告違憲的調閱小組及項目；另外，不要成為違憲的慣犯，《憲法訴訟法》應停止審查；並要即刻針對大法官解釋方向指引，啟動《立法院職權行使法》修法，推動國會真改革版本。

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