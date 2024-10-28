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綠：若藍委不遵守憲法 請立即辭立委

中央社／ 台北28日電

國民黨立委翁曉玲日前說，立院沒有遵守憲法法庭判決、釋憲案的義務。民進黨立法院黨團今天表示，國民黨立委如果不打算遵守憲法，請立即辭去立委，立委的職權來自於憲法，不打算遵守憲法的立委，憑什麼繼續擁有立委的權力

國民黨、民眾黨今年5月聯手通過國會職權修法，民進黨立院黨團、行政院及總統賴清德、監察院認為有違憲之虞，先後聲請釋憲及暫時處分。憲法法庭10月25日做出民國113年憲判字第9號判決結果，國會職權修法中「總統國情報告」、「行政首長質詢」、「人事同意權」、「調查權」及「聽證會」、「藐視國會罪」等部分規定違憲。在野黨強烈抨擊，翁曉玲更指出，若順著大法官稱「立法院無權要求制定對行政官員相關規範」的邏輯，那憲法也沒要求立院有遵守憲法法庭判決、釋憲案的義務。

民進黨團上午在立院舉行輿情回應記者會，民進黨團幹事長吳思瑤提出民進黨團5項主張：1、即刻停止詆毀大法官的行為；2、依釋憲結果即日啟動相關人事同意權；3、終止被宣告違憲的立院調閱小組及其調閱項目；4、立委不應成為違憲的慣犯而違憲上癮，憲法訴訟法修法應停止，若要審議應在合憲範圍內進行；5、即刻就大法官釋憲的方向及指引，啟動立院職權行使法修法。

吳思瑤說，憲法是用來維護，不是違逆。立委在2月1日宣誓就職，誓詞是「余誓以至誠，恪遵憲法，效忠國家，代表人民依法行使職權」，非常遺憾國民黨曲解憲判字第9號判決。民眾黨團總召黃國昌說釋憲結果讓立院變成沒有牙齒的老虎，她認為大法官是說立院擁有權力但不能濫權，擁有權力但要權責相符，立院不是沒有牙齒的老虎，是不能成為到處亂咬人的瘋狗。

吳思瑤表示，民進黨願和藍白合作，把違憲的法案修成合憲、合法、合規的法案，立院不應成為違憲立院。

黨團書記長蔡易餘說，憲判字第9號扣緊「權力分立、責任政治、對憲法的忠誠義務」精神，基於權力分立，立院權力不能凌駕行政院、監察院、司法院，他並引用憲法第78條、憲法第171條，及憲法第173條指出，大法官解釋憲法，就等同於憲法，所有人都應依據憲法、遵守憲法。

黨團副幹事長洪申翰指出，如果不打算遵守憲法，他建議就辭去立委。立委職權來自憲法，不打算遵守憲法的立委，憑什麼繼續執行立委的工作，並擁有立委的權力，當立委公然說沒有遵守憲法的義務，等於不願意對中華民國憲政體制忠誠，守憲不是自助餐，喜歡的就遵守，不喜歡就可以不遵守。

洪申翰也譴責民眾黨立委林國成號召群眾衝總統府，他表示，藍白力推國會擴權法案，講不出道理就訴諸暴力，希望在野黨可以適可而止，不要不如意就煽動暴力。

有媒體詢問，民進黨立委邱志偉近日提出反滲透法修法提案，主張政黨有違反反滲透法、違反國安疑慮時，可以聲請憲法法庭「解散政黨」，被藍營批評獨裁、專制。

蔡易餘表示，邱志偉提案是將憲法增修條文第5條第5項條文「政黨之目的或其行為，危害中華民國之存在或自由民主之憲政秩序者為違憲」入法，嘗試去定義哪些狀況會危害到自由民主憲政，立委的提案本來就可以多元討論。

權力 民進黨 釋憲

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