林濁水：侏儒國會變矮子國會 綠嚇成這樣？

憲法法庭判決國會改革法案多數條文違憲，連日來批評聲不斷。民進黨前立委林濁水昨表示，改革法案頂多讓國會權力從侏儒升級矮子，綠營上下包括大法官竟驚慌失措，心理狀態這麼虛？民眾黨立法院黨團總召黃國昌也奉勸民進黨立委重看判決，「連賴清德總統在立委任內通過的條文，現在都被宣告違憲」。

台灣民意基金會董事長游盈隆日前質疑，民進黨長期主張憲政改造，黨章明文規定追求正名制憲，但十五位親綠大法官卻成捍衛中華民國憲法的守護神。林濁水除了附和，並稱，麻煩的是，捍衛的並非自由派張君勵起草的有限政府分權制衡的中華民國憲法，而是國父孫文不通的萬能政府、權力分治互維憲法。

林濁水認為，台灣通過的改革法案，國會權力比起美國國會小到不行，何來變成高度向立法院傾斜的體制？頂多從侏儒國會升級為矮子國會。他質疑，遇到矮子國會，民進黨上下包括大法官居然驚慌失措，心理狀態真的淪落到這麼虛弱的程度？「太不幸了。」

黃國昌則說，民進黨可能要重新看一次憲法法庭判決，因為這一次宣告違憲的範圍，不是只有修正後的條文，修正前的條文，連賴清德自己當立委的時候通過的立法院職權行使法第十五條之二第一項，立法院經過委員提議、程序委員會要排定時程，邀請總統來立法院進行國情報告，由民進黨組成的綠色大法官，都宣告違憲。

此外，在憲法法庭判決後，賴清德稱願赴立法院國情報告。國民黨團首席副書記長王鴻薇批評，此舉只是得寸進尺，得了便宜還賣乖，總統赴立院國情報告只講自己要講的、不詢答，這與對著鏡頭講話或直播說明有何兩樣？何必要到立法院？國民黨團多數立委都認為沒必要多此一舉，不讓立院淪為賴的政治秀場。

民進黨團幹事長吳思瑤重申，黨團將依據釋憲結果，近日將提出院會排審、朝野協商要求，立院也應啟動相關修法。