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大法官不同意見／藐視國會裁罰 「適當必要手段」

聯合報／ 記者蕭白雪／台北報導

大法官廿五日針對國會改革法案關鍵條文都作出違憲判決，此次判決由蔡宗珍大法官主筆，但有九位大法官分別提出不同及協同意見書，其中，多位實務界出身大法官對於藐視國會罪被判違憲都無法認同。許志雄則主張程序違憲，對人事案遭國會否決後，總統要另提新人，不以為然。

雖然憲法裁判對關鍵的國會改革修法都判違憲，但對於立法院職權行使法第卅一條：總統或行政院長提名人選未獲立法院同意，總統或行政院院長應另提他人。大法官決議不受理。換句話說，如果賴清德總統提名的七名大法官全遭封殺，必須提出新的人選。

在扁政府時期曾被提名大法官、遭國會否決，蔡政府時期，再度獲提名才通過的大法官許志雄質疑，後段規定限制總統及行政院院長之人事提名權，侵害行政權之固有領域，應屬違憲，多數意見竟不予受理 ,，難謂允當 。

對於在國會被質詢、聽證會上官員如果未說實話的行為，蔡宗珍認為只須要負政治責任，不須予以裁罰，判藐視國會罪違憲。但包括朱富美、蔡彩貞、張瓊文等實務界出身的大法官，都提出不同意見。

朱富美在不同意見書中指出，立法委員透過調查聽證或聽證程序，可履行多項關鍵職責，如監督施政、瞭解行政部門是否撙節並有效執行預算等。出席聽證會之行政首長或政府人員，如明知而故意為虛偽陳述，影響、阻礙國會對於重要施政之監督或議決法律案、預算案之決定，對國家社會造成之損害及影響，可能遠超過傷害罪、詐欺罪等司法個案偽證對司法權正確行使之危害，刑罰手段屬適當且必要手段。

朱富美引用美國霍姆斯大法官的名言，「偉大的憲法規定並未建立和劃分黑白領域」，她語重心長指出，如何保持權力分立原則之靈活性，關鍵應在制衡，避免將政府機關及其功能劃分為密不透風的隔間。

另名大法官蔡彩貞也寫不同意見書指出，公務員於立法院聽證時，就其所知重要關係事項虛偽陳述，應科處刑罰。她指出，課予政治責任，在諸多情形下無嚇阻公務員虛偽陳述之可能，刑罰顯較能發揮該嚇阻效果。判決違憲，她難以認同。

大法官 立法院職權行使法 行政院

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