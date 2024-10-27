立院報告 對釋憲判決不以為然

立法院司法及法制委員會明天邀請秘書長周萬來就「『一一三憲判字第九號判決』，國會行使職權之困境與未來」進行專題報告並備質詢。立院報告指出，憲法法庭判決認為，刑法第一四一條之一有關藐視國會罪違憲之主要理由，在於立法目的尚難謂屬追求憲法上重要公共利益，不符刑罰最後手段性之要求。「由於其他民主先進國家不乏相關立法例」，未來是否再進行修法，尊重委員合議決定。

相關人士表示，立法院報告表面上四平八穩，但文字間已傳達對憲法法庭違憲宣告的不以為然，既然其他民主先進國家不乏相關立法例，大法官的釋憲結果顯然與多數民主國家的作法有落差，不符真正的民主法治原則。

有關立法程序部分，立法院報告指出，有關議事的表決方式的決定與實際運作，憲法法庭判決結果予以肯認係屬立院國會議事自律的範疇。相關人士指出，言下之意就是，憲法法庭根本不懂立法院的議事運作。

在聽取總統國情報告部分，立院報告指出，憲法法庭判決認為，憲法增修條文第四條第三項規定，僅賦予立院得被動聽取總統國情報告之權，總統並無赴立院為國情報告之憲法義務。其餘有關國情報告常態化、指定國情報告內容或要求總統答復部分，均牴觸憲法權力分立原則，失其效力。

立院報告對此判決「予以尊重」。相關人士表示，依大法官釋憲、立院實際運作及國外例子，總統到立法院國情報告從此可以「免了」。

針對賴清德總統釋憲後還說要赴立法院進行國情報告，國民黨立院黨團首席副書記長王鴻薇昨天直批矯情，指立院是伸張民主法治精神的地方，而不是政治人物的秀場。

在最關鍵的調查權部分，相關人士表示，國會改革修法調查權的部分有參考釋字三二五解釋文，有些文字還照抄，例如立法院委員會的文件調閱權等，但憲法法庭又做了最新判決，做出更嚴格的限制。至於聽證權更被判到只剩「空殼」。

相關人士表示，釋憲結果出爐後，立委是否再修法作更明確性規範，尊重委員合議決定。但立院的看法和見解，已經非常清楚。