綠：近日排審 要求朝野協商

國會職權修法釋憲結果出爐，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤昨天表示，民進黨團將依據釋憲結果，近日就會提出院會排審、朝野協商要求，也呼籲在野黨尊重釋憲結果，即刻行使國家通訊傳播委員會、考試委員、大法官的人事同意權。

針對釋憲結果，吳思瑤表示，民進黨團有五個主張，第一是在野黨立委應停止詆毀大法官，拿出基本民主素養；第二，應依據釋憲結果即刻行使國家通訊傳播委員會、考試委員、大法官的人事同意權；第三，在野黨應立即停止上會期胡亂成立的調閱小組、調閱委員會；第四，應立即停止審查藍委翁曉玲所提的憲法訴訟法修正案，因為這不僅違憲，也是意圖癱瘓憲法法庭；第五，立法院應啟動立法院職權行使法相關修法，民進黨團會快速研議國會改革法案。

民間監督司法院大法官人選聯盟表示，七名大法官將卸任，但立法院至今仍未排審大法官被提名人的人事案，考量立法院須充分審議，憲法法庭至少會有超過一個月的時間有近半數的缺額，將影響其正常行使憲法審判的職能。