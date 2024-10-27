聽新聞
0:00 / 0:00

三大人事案 藍：不會拒審但要嚴審

聯合報／ 記者王千豪張曼蘋屈彥辰王寓中／台北報導
憲法法庭判決國會改革法案幾乎違憲，判決結果是否會加速國民黨立院黨團推動修法？黨團書記長林思銘表示，還是按照期程。記者屈彥辰／攝影
憲法法庭判決國會改革法案幾乎違憲，判決結果是否會加速國民黨立院黨團推動修法？黨團書記長林思銘表示，還是按照期程。記者屈彥辰／攝影

憲法法庭宣判國會改革修法幾乎全部違憲，朝野下一個決戰場在司法院大法官、國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）、考試院等三大人事案。在野陣營昨天表示，從未擱置人事同意案，反而是民進黨立院黨團從未將人事案排進議程。國民黨內指出，國民黨不會拒審大法官人事案，但絕不背書，主動甚或併案排審，一旦進入審查程序，就是「嚴審」，七位新任大法官被提名人砍到一人不剩，民進黨也不要訝異。

國民黨內指出，不敢面對三大人事案的一直是民進黨，考試院和司法院人事案在立院院會，ＮＣＣ人事案在交通委員會。憲法法庭針對國會人事同意權做出合憲、違憲的宣判後，請民進黨下周就在院會提案排審，一切照程序來。ＮＣＣ委員人事案一直在交通委員會，藍白不排審，民進黨的召委為何也不敢動？

黨內指出，特別是考試委員的人事案，立法院已提醒，若人事案遲不通過，目前考試院會議的權宜作法，有嚴重的適法性問題，民眾黨團日前已提案，將考試委員切割先審，朝野協商時，在野黨也都同意盡速排審，但民進黨團認為應併同ＮＣＣ、司法院人事一併審查，協商破局。

針對釋憲結果，立法院秘書長周萬來昨天送交司委會的專題報告特別指出，未來院會或委員會有關同意權審查程序，將以未經宣告違憲的新規定運作。

黨團表示，未違憲部分包括，交付全院委員會或相關委員會審查，自交付審查之日起，期間不得少於一個月，且應於審查過程中舉行公聽會，邀集相關學者專家、公民團體及社會公正人士共同參與審查，並應於院會表決之日十日前，擬具審查報告。

國民黨團書記長林思銘表示，民進黨團如果真的在意三大人事案，對於賴清德政府提出的人選有信心的話，就應盡快提出相關的審查時程，然後請立法院長韓國瑜召集朝野協商。

林思銘強調，國民黨團從來沒有阻擋人事案的審查，未來在審查過程中，國民黨團一定會嚴格審查，若有不適任的被提名人，也一定會予以否決，要求總統府、行政院再提出合適的名單。

國民黨內直言，依目前朝野對立氣氛，一旦大法官人事進入實質審查程序，照新規定該有的程序一個不會少，也將要求被提名人針對釋憲結果及國會改革等進行表態，嚴審人事，如果最後審到一人不剩或只剩一人，也不是不可能的事。

民眾黨立委張啓楷表示，若民進黨團不排議程，不排除與國民黨一起排議程，若可以還是會以每次協商提出考委人事權排審為主，盼透過協商能順利解決。

立院3人事案卡關 製表／蔡晉宇
立院3人事案卡關 製表／蔡晉宇

司法院 國民黨 民進黨

延伸閱讀

「司法獨立已死」國民黨團對大法官判決 表達最強烈抗議

大法官判決加速藍營出招？林思銘：提修法仍按照期程

徐巧芯提修民防法遭退回 國民黨：先聚焦總預算案

總預算僵局有解？藍邀卓揆立院報告 王鴻薇：這是很大的善意

相關新聞

三大人事案 藍：不會拒審但要嚴審

憲法法庭宣判國會改革修法幾乎全部違憲，朝野下一個決戰場在司法院大法官、國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）、考試院等三大人事案。...

吳思瑤稱「違憲新三寶」 翁曉玲反擊：法學博士面前班門弄斧

憲法法庭昨天判決國會職權修法部分違憲，朝野立委隔空叫陣。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天點名民眾黨立委黃國昌、國民黨立委...

立院報告 對釋憲判決不以為然

立法院司法及法制委員會明天邀請秘書長周萬來就「『一一三憲判字第九號判決』，國會行使職權之困境與未來」進行專題報告並備質詢...

大法官不同意見／藐視國會裁罰 「適當必要手段」

大法官廿五日針對國會改革法案關鍵條文都作出違憲判決，此次判決由蔡宗珍大法官主筆，但有九位大法官分別提出不同及協同意見書，...

大法官不同意見／國情報告違憲 「過度介入政治」

大法官針對國會改革法案重點全判決違憲，包括總統赴立法院的國情報告、對立法院調查權都設下重重限制，有大法官提出不同意見；認...

綠：近日排審 要求朝野協商

國會職權修法釋憲結果出爐，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤昨天表示，民進黨團將依據釋憲結果，近日就會提出院會排審、朝野協商要求...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。