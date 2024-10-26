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藍白：憲政之恥 綠營：光復憲法
憲法法庭昨天宣判，國會改革法案多數條文違憲。藍白批評，台灣的民主進程遭「綠色威權」出手重擊，倒退回集權時代，昨天是我國憲政史上一大恥辱。綠營則說，這是光復節更是憲法光復日，也是憲政史最重要判決。
國民黨立法院黨團書記長林思銘表示，大法官是憲政最後一道防線，做出這樣的判決，根本是附隨民進黨不演了，府、院、黨團聯手大法官公然挑戰民意，大法官自甘墮落，甘為府院黨打手。他稱這次為「憲政危機」，是我國憲政史上一大恥辱。林思銘說，把國會的牙齒都拿掉了，如何發揮監督功能？國民黨立委翁曉玲說，判決只是再次證明這群大法官是「保皇大法官」。
民眾黨團總召黃國昌表示，這次判決要讓國會調查權徹底空洞化，琳瑯滿目條文中，只要涉及處罰就是違憲。
民進黨團總召柯建銘表示，釋憲結果出爐沒有誰輸誰贏，盼所有立委在合憲體制下重新出發。
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