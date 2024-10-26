學者：大法官掏空立院職權 赤裸地維護行政權

針對國會改革法案，憲法法庭昨宣判總統國情報告常態化、國會調查權、藐視國會罪等違憲。學者指出，這幾乎掏空立法院職權，大法官赤裸地維護行政權；此外，藐視國會罪在美國、德國、日本都有，難道其他國家都違憲嗎？

雲林科技大學科技法律所教授楊智傑表示，總統國情報告常態化被認定違憲，理由為總統僅有報告之權，沒有義務。大法官聲稱憲法規定「立法院得聽取總統國情報告」，只是「被動聽取」，並無權力主動要求，但大法官對此前提無充分推論，世界上除了某些國家是讓總統到國會「演說」，有不少國家是規定總統到國會「報告」，試問報告是義務還是權力，大法官的理解顯背離一般人對報告二字的理解。

楊智傑說，執政黨在藐視國會罪部分也全面勝訴。大法官稱，行政院和立法院的互動只有「政治責任」，不能規定法律責任。事實上，大部分國家有藐視國會罪，美國、德國、日本都有，大法官也無充分論述，行政院和立法院的互動不能有法律責任的話，難道其他國家都違憲嗎？

東吳大學政治系教授蘇子喬表示，這是完全掏空立法院職權，合憲的都是不痛不癢的部分，大法官相當赤裸地維護行政權。

他舉例，據憲法增修條文第四條第三項，「立法院於每年集會時，得聽取總統國情報告」，大法官卻解釋成國情報告主動權在總統，總統無義務到立院做國情報告，立院也無聽取總統國情報告的義務，這樣不就邏輯不通？憲法條文不也形同具文，遭大法官解釋掏空。

蘇子喬表示，大法官不顧人民觀瞻，讓人質疑替執政黨服務，接下來政治後座力會很強。