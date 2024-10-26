聽新聞
0:00 / 0:00

立院消極不審人事案 憲法法庭判違憲

聯合報／ 記者林孟潔王宏舜／台北報導

國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）、考試院、司法院人事案「卡關」，憲法法庭昨判決指出，立法院院會若因委員會不審查被提名人，而消極不行使人事同意權，使機關人事懸缺而難以發揮功能，已違反憲法忠誠義務，認為立院無權不審查人事案。

憲法法庭指出，總統、立法院有依憲法規定忠誠履行人事提名權、同意權的義務以及責任，兩者均不能消極不行使提名、同意權，影響憲法機關的實質存續，破壞憲政體制的健全運作。

立法院若對總統、行政院院長提名的人選，延遲或消極不行使同意權，妨礙相關機關遂行法定任務，即有權力濫用之嫌，屬於過度限制總統、行政院長的人事決定與任命權，牴觸憲法權力分立原則。

憲法法庭認為，立法院為妥適行使人事同意權的政治權力，有權也有必要審查被提名人的資格與適任性，但立法院行使人事審查權，不得逾越人事同意權的權限範疇，且享有人事同意權者，是由全體立法委員組成的立法院，而非立法院黨團或個別立委。

此外，立法院只有同意或否決被提名人人事任命案的權力，沒有立法要求被提名人特定義務及行政罰制裁的權限，更沒有於違反義務時，施以行政罰制裁的權限。

憲法法庭指出，立職法要求被提名人提供給立院審查的書面資料，應具結其真實性，屬於合憲，但被提名人列席說明與答詢前，應當場具結，並於結文內記載據實答復，絕無匿飾增減，逾越立法院人事同意權的權限，也逾越立法院職權範圍，另拒絕結文而裁罰處以罰鍰，均屬違憲。

憲法法庭 權力 立法院

延伸閱讀

國會職權修法 大法官許志雄：立法程序有誤應屬違憲

國民黨將嚴審大法官人事案 朱立倫：對國會改革態度 列判別標準

藐視國會罪違憲 憲法法庭：立法目的難謂正當

國會職權修法部分違憲 民進黨團：憲法光復節

相關新聞

6大國會改革幾全違憲 在野批憲政恥辱

立法院修正立法院職權行使法並新增刑法藐視國會罪，引發擴權爭議，民進黨立法院黨團、行政院、總統與監察院皆聲請法規範憲法審查...

冷眼集／釋憲案綠獲勝？雙少數政府 執政將更陷入困境

國會改革案釋憲結果多數條文被宣告違憲，綠營大獲全勝。雖然總統府在釋憲後隨即表態，賴清德總統願赴立院國情報告，但國會監督職...

賴總統談國會改革釋憲案 盼朝野攜手「守護憲政體制」

憲法法庭今天針對國會改革法案做出釋憲判決，關鍵條文大多違憲。賴清德總統在臉書表示，他期盼，朝野各政黨能夠共同攜手，守護自...

國民黨將嚴審大法官人事案 朱立倫：對國會改革態度 列判別標準

國會改革法案今被憲法法庭宣判大部分違憲，國民黨主席朱立倫表示，他們沒有悲觀的權利，國民黨要鄭重向國人宣示，將嚴審大法官人...

學者：大法官掏空立院職權 赤裸地維護行政權

針對國會改革法案，憲法法庭昨宣判總統國情報告常態化、國會調查權、藐視國會罪等違憲。學者指出，這幾乎掏空立法院職權，大法官...

總統願赴立院報告 在野批矯情

國會改革法案釋憲案出爐後，總統府表示，賴清德總統願依照憲法法庭最新判決意旨，並在立法院朝野黨團具共識前提下，就總統之憲法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。