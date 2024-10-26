立院消極不審人事案 憲法法庭判違憲

國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）、考試院、司法院人事案「卡關」，憲法法庭昨判決指出，立法院院會若因委員會不審查被提名人，而消極不行使人事同意權，使機關人事懸缺而難以發揮功能，已違反憲法忠誠義務，認為立院無權不審查人事案。

憲法法庭指出，總統、立法院有依憲法規定忠誠履行人事提名權、同意權的義務以及責任，兩者均不能消極不行使提名、同意權，影響憲法機關的實質存續，破壞憲政體制的健全運作。

立法院若對總統、行政院院長提名的人選，延遲或消極不行使同意權，妨礙相關機關遂行法定任務，即有權力濫用之嫌，屬於過度限制總統、行政院長的人事決定與任命權，牴觸憲法權力分立原則。

憲法法庭認為，立法院為妥適行使人事同意權的政治權力，有權也有必要審查被提名人的資格與適任性，但立法院行使人事審查權，不得逾越人事同意權的權限範疇，且享有人事同意權者，是由全體立法委員組成的立法院，而非立法院黨團或個別立委。

此外，立法院只有同意或否決被提名人人事任命案的權力，沒有立法要求被提名人特定義務及行政罰制裁的權限，更沒有於違反義務時，施以行政罰制裁的權限。

憲法法庭指出，立職法要求被提名人提供給立院審查的書面資料，應具結其真實性，屬於合憲，但被提名人列席說明與答詢前，應當場具結，並於結文內記載據實答復，絕無匿飾增減，逾越立法院人事同意權的權限，也逾越立法院職權範圍，另拒絕結文而裁罰處以罰鍰，均屬違憲。