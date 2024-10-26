冷眼集／釋憲案綠獲勝？雙少數政府 執政將更陷入困境

國會改革案釋憲結果多數條文被宣告違憲，綠營大獲全勝。雖然總統府在釋憲後隨即表態，賴清德總統願赴立院國情報告，但國會監督職權形同被「掏空」，在野黨不會同意賴「過場式」的報告。可以預見接下來藍白陣營勢必大反彈，朝野對抗更劇烈，國會僵局雪上加霜，少數執政的賴政府無疑將更陷困境。

立法院藍白多數通過國會改革相關法案，遭總統府、行政院、監察院、民進黨立院黨團聲請釋憲與暫時處分。昨天大法官的釋憲結果，幾乎與先前暫時處分判決相同，包括總統赴國會報告即問即答、藐視國會、國會調查權、聽證權等關鍵條文絕大部分違憲。

早在立法院審議國會改革法案期間，民進黨就堅持反對立場，並與「青鳥行動」合流批評國會改革是藍白「濫權」。賴總統還曾經針對國會改革釋憲案公開表示，若政黨沒接受大法官的解釋，人民就會有噓聲，「青鳥會飛出來」。綠營這些作為，都是導致朝野關係不睦的原因之一。

賴政府是「雙少數政府」，在數人頭的國會戰場中，無法阻止代表多數民意的藍白陣營通過國會改革法案，但綠營集結府院、監院與立院黨團的力量聲請釋憲，透過向來「政治性」極高的大法官解釋，否決國會改革法案，再次埋下朝野對抗的種子。

釋憲結果對民進黨大為有利，藍白則感到不滿，看起來是執政黨的大勝利，其實不然，接下來立法院還要審查總預算案、ＮＣＣ、考試委員與大法官等人事案，在野陣營必然不會「輕輕放下」，朝野僵局更難解，明年總預算卡在立法院動彈不得，肇因政院未依法編列經費，卓揆失職卻態度強硬，竟暗示立院不滿可倒閣，朝野關係不睦，少數政府施政難以施展。

國會是最高民意機關，立法院三讀通過的國會改革法案，遭執政黨和大法官聯手推翻幾乎全數違憲，憲法法庭淪為執政黨的鬥爭工具，輾壓多數民意、踐踏民主，反彈聲浪已可預見，綠營在釋憲戰場看似獲勝，卻是輸了民意。

對於少數政府而言，朝野能否和諧對政局穩定至關重要，賴總統卻選擇對抗路線，坐視朝野火車對撞。

憲法法庭宣告國情報告即問即答違憲後，賴總統順勢表示願赴立院國情報告，為時已晚，在野黨將加速憲法訴訟法修法提高釋憲門檻，朝野僵局如繩結拉扯，賴清德用錯方法，愈拉愈緊打成了死結，也讓自己陷入少數總統的困局。