「司法獨立已死」國民黨團對大法官判決 表達最強烈抗議

憲法法庭今天宣示判決，國會職權修法部分違憲、部分合憲。國民黨立法院黨團書記長林思銘表示，對判決結果感到非常憤怒，要表達最強烈的抗議，「司法獨立已經死了」，國民黨團仍將堅持國會改革修法精神，回應社會大眾的期待。

國會職權修法生效，民進黨立法院黨團、行政院及總統賴清德、監察院認為有違憲之虞先後聲請釋憲。憲法法庭今天下午宣示判決後，國民黨團召開記者會回應判決結果。

林思銘說明，憲法法庭對國會職權修法判部分違憲、部分合憲，但就算有部分宣告合憲，實質上也列下幾道關卡，不符人民期待與憲政權力分立原則，完全就是民主法治的消退，削弱國會監督制衡行政部門的權力，國民黨團對此表達不滿，未來仍會堅持國會改革修法精神，繼續對於相關弊案做出應有的監督。

林思銘表示，大法官是憲政最後一道防線，應該是憲法的守護者，但今天所做出的判決，根本就是附隨民進黨，成為民進黨政府的護法，壓著立法院就範，這是非常重大的憲政危機，更是憲政史上的一大恥辱，國民黨團要表達最強烈抗議，「司法獨立已經死了」。

林思銘指出，大法官的判決重重削弱了立委職權，讓立法院失去制衡行政權的重要武器，助長執政者完全不受控制。大法官的判決，形同把國會的牙齒都拿掉，背離民意且沒有回應社會大眾的期待。

共同出席記者會的國民黨立委翁曉玲強調，大法官這次的憲法判決，就是限縮立法院的監督權，包庇、護航行政權。她質疑，大法官根本不是考慮到國家民主憲政要往更健全、好的方向去發展，反而是限縮國會不應該再擴大或強壯監督權，令人感到非常遺憾。

在這次釋憲案言詞辯論擔任指定相關機關立法院的訴訟代理人之一的開南大學法律系兼任副教授仉桂美指出，大法官是司法最後的守護者，在此案卻完全背道而馳，把政治問題當成司法問題處理，一個弱化的國會將是全民莫大災難。