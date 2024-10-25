國會職權修法部分違憲 民進黨團：憲法光復節

國會職權修法釋憲案今天宣判，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，不信公義喚不回，今天也是憲法的光復節，而且台積電不用擔心、老百姓不用害怕了，未來國會不會過當使用調查權來侵害人民的基本權利，這場釋憲是台灣人民、社會贏了。

國會職權修法生效，民進黨立院黨團、行政院及總統賴清德、監察院認為有違憲之虞先後聲請釋憲。憲法法庭今天下午宣示判決，國會職權修法部分違憲、部分合憲，其中總統國情報告、藐視國會罪刑罰部分多是「違憲而立即失效」。

民進黨晚間表示，判決結果凸顯憲法法庭解決憲政爭議、保障人民權利，以及維護憲政體制的重要性，立法機關應遵守判決。

此外，民進黨立法院黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘，以及立委鍾佳濱、沈伯洋，加上3位訴訟代理人下午召開「不信公義喚不回，不容憲法盡成灰，堅守憲法價值，共造正常國會」記者會。

吳思瑤在柯建銘發言完後說明憲法法庭所做判決結果，並拿出當時立法院會處理立法院職權行使法修法時，民進黨團使用的氣球，上面印有反惡法、反黑箱字樣。

吳思瑤說明，立法院會5月28日三讀通過國會擴權法案，這是台灣民主蒙羞、憲政蒙塵的一天，後來「四箭齊發」聲請釋憲，而今天是光復節，另外一層意義也是憲法的光復節（日），正義不是不到，正義一定會到。

吳思瑤表示，憲法法庭的判決結果有幾項重點，包括總統國情報告即問即答本來就違憲，藐視國會罪也被宣告違憲，希望行政院與立法院平等相為，立法院沒有比較大，讓立法院回到理性問政環境。

吳思瑤也解釋，反質詢本來就不存在，因此沒有違憲問題，而針對人事同意權行使，憲法法庭做出清楚解釋，她也呼籲朝野盡快啟動NCC、考試院、大法官人事同意權案。

關於調查權部分，吳思瑤指出，民進黨團之前在討論法案過程中，已清楚向社會訴求，必須在釋字第585號解釋的基礎上，包括要與立委行使職權有重大關聯、不能侵害其他憲政機關的核心權限。從今天憲法法庭做出的判決，很多部分違憲，因此「台積電不用擔心了、老百姓不用害怕了」，未來國會不會過當使用調查權來侵害人民的基本權利。

吳思瑤最後提到，憲法沒有顏色，這場釋憲不是誰輸誰贏，而是台灣人民、社會贏了，也是一次珍貴的民主課、憲政課。她呼籲憲法訴訟法不要再修惡，針對釋憲結果也要啟動健全法制的相關修法作為。

鍾佳濱提及，這次憲法法庭的判決有「雙殺打」效果，例如總統赴立法院國情報告部分，推翻這次修法與2008年國民黨主導的修法條文，即立法院沒有權力超越憲法增修條文，就特定範圍指定總統來說明。另外，就是藍白之前在委員會成立的調查小組，恐怕也會因為條文失去效力下，一併受到約束。