憲法法庭：立院被質詢人不得拒絕提供資料⋯違憲

中央社／ 台北25日電

憲法法庭今天宣判國會職權修法部份違憲，部份合憲。涉及質詢的規定，立委要求被質詢人不得拒絕提供資料，已逾越依憲法增修條文得享有的質詢權範圍，因此違憲。

113年憲判字第9號判決指出，不得反質詢的規定，尚不生牴觸憲法問題。但非經同意不得缺席、裁處罰鍰及救濟程序、自我授予彈劾、懲戒之移送權、追訴刑事責任等規定，逾越立法院憲法職權範圍，違反憲法權力分立原則，均違憲。

憲法法庭指出，「反質詢」是指原為被質詢人的行政首長於質詢程序自行易位為質詢人，向原為質詢人的立委提出質疑或詢問，並有意要求答復。

憲法法庭認為，行政首長以問題或疑問句等形式，答復立委的質詢，或提問以釐清質詢問題等情形，即便言語表達方式有禮儀上的爭議，性質上仍屬立委質詢的答復，不構成反質詢，尚不牴觸憲法。

憲法法庭指出，新法增訂「立法院院會主席同意」及命出席、答復，於未有憲法依據下，立法增加此限制，賦予主席憲法所沒有的介入行政首長憲法職權行使的權限，此部分規定逾越立法院憲法職權範圍，違反權力分立與制衡原則。

憲法法庭認為，立委的質詢權與參考資料獲取權、文件調閱權分屬不同的權限，行使主體與對象、獲取資訊方式及行使時點均不同，立委據此要求被質詢人不得拒絕提供資料，已逾越依憲法增修條文所得享有的質詢權範圍，牴觸憲法；且基於維護憲法權力分立制度、第三人基本權、國家安全與福祉，被質詢人得不予答復或揭露相關資訊。

憲法法庭表示，新法規定不得有其他藐視國會行為，應指被質詢人有不尊重立法院的行為，但立委質詢與行政首長答詢是政治行為、政治評價問題，須向民意負責，此部分規定已逾越憲法增修條文的質詢權範圍，也違反權力分立原則；且當有爭議時，本於憲法機關的忠誠義務，立法院與行政院宜循政治協商方式解決。

憲法法庭認為，被質詢的行政首長是負擔政治責任，而非法律責任，不得以法律制裁手段，不論刑事處罰或行政裁罰，迫使行政首長為一定之行為或為不定之行為，因此新法關於裁處罰鍰及懲戒彈劾的處罰規定，均已逾越其憲法職權範圍，自宣示日起失其效力。

憲法法庭 權力 立法院

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