國會職權修法部分違憲 卓榮泰：配合判決行使職權

憲法法庭今天判決國會職權修法部分違憲、部分合憲，其中總統國情報告、藐視國會罪刑罰部分多是「違憲而立即失效」。行政院長卓榮泰晚間表示，敬佩及尊重判決，將配合判決內容行使憲法職權，共同維護憲政精神。

國會職權修法生效，民進黨立院黨團、行政院及總統府、監察院認為有違憲之虞，先後聲請釋憲及暫時處分，憲法法庭今天下午宣示判決，國會職權修法部分違憲、部分合憲。

行政院晚間透過新聞稿指出，憲法法庭今天針對「立法院職權行使法」部分修正條文及「中華民國刑法」第141條之1修正條文違憲爭議作出113年憲判字第9號判決，就關於總統國情報告、質詢、人事同意權、調查權、聽證等部分，大多給予「違憲而立即失效」的宣示，對藐視國會罪的刑罰及罰鍰部分，亦一律宣告違憲而失效；另就立法院之委員會調查專案小組的設計，同樣宣告違憲失效。

行政院長卓榮泰表示，行政院敬佩及尊重本判決所宣示捍衛憲政秩序、維繫權力分立、守護民主價值、保障人民權利的意旨，也將配合判決內容行使憲法職權，共同維護憲政精神。

政院人士表示，政院一直以來就是希望相關法律能合憲，此次判決也回到了憲法精神，後續會再細部確認判決內容，但基本上就是如卓榮泰所說，會配合判決內容行使憲法職權，不會有後續動作。