快訊

台鹽綠能弊案移審 台南地院裁定陳啓昱3人羈押禁見

聽新聞
0:00 / 0:00

台鹽綠能弊案移審台南地院 陳啓昱3人裁押禁見理由出爐

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
陳啓昱等人昨移審台南地院後，今晨裁定陳啓昱、蘇坤煌及蘇俊仁3人羈押禁見，另前副總經理郭政瑋、晁暘開發及偉珵開發公司戴妤倩各300萬元交保，並命科技監控，限制出境出海及限制住居。記者邵心杰／攝影
陳啓昱等人昨移審台南地院後，今晨裁定陳啓昱、蘇坤煌及蘇俊仁3人羈押禁見，另前副總經理郭政瑋、晁暘開發及偉珵開發公司戴妤倩各300萬元交保，並命科技監控，限制出境出海及限制住居。記者邵心杰／攝影

台鹽綠能公司前董事長陳啓昱、前總經理蘇坤煌與鴻暉國際公司負責人蘇俊仁等人達成土地開發服務費分潤協議，將原本屬台綠的利潤「截流」，讓台鹽、台綠損失近4億元，檢方依涉證交法及公司法起訴陳等人，昨移審台南地院後，今晨裁定陳啓昱、蘇坤煌及蘇俊仁3人羈押禁見，另前副總經理郭政瑋、晁暘開發及偉珵開發公司戴妤倩各300萬元交保。

台南地院指出，陳啓昱所涉犯行，有起訴書所載證據可佐，足認他涉犯證券交易法等犯罪嫌疑重大；審酌他有潛逃之事實，所犯為7年以上重罪，顯然有逃避或減輕刑責可能性，且仍有勾串共犯、證人或逃亡相當可能性。且陳於本案居於主導地位，又有重要的影響力，犯罪情節重大，裁定羈押並禁止接見、通信。

蘇坤煌所涉犯行，有起訴書所載證據可佐，足認他涉犯公司法、商業會計法、證券交易法及刑法等罪犯罪嫌疑重大；審酌他所犯證券交易法為7年以上重罪，且供述與卷內事證未盡相符，依人性趨吉避凶心態，顯然有逃避或減輕刑責可能性，有勾串共犯、證人或逃亡相當可能性，且他於本案居於主導地位，犯罪情節重大，裁定羈押並禁止接見、通信。

蘇俊仁所涉犯行，有起訴書所載證據可佐，足認他涉犯公司法、商業會計法、證券交易法及刑法等罪犯罪嫌疑重大；審酌他所犯證券交易法為7年以上重罪，其訊問時所述顯然與同案被告有別，且與卷內事證未符，是依人性趨吉避凶之心態，顯然有逃避或減輕刑責可能性，實有勾串共犯、證人或逃亡之相當可能性。他為鴻暉公司實際負責人，同於本案居於主導地位，犯罪情節重大，裁定羈押並禁止接見、通信。

台南地院指出，戴妤倩所涉犯行，有起訴書所載證據可佐，足認她涉犯公司法、證券交易法等罪犯罪嫌疑重大；審酌她所犯證券交易法為7年以上重罪，依人性趨吉避凶之心態，顯然有逃避或減輕刑責可能性，也有勾串共犯、證人或逃亡之相當可能性，惟審酌她於偵查中自始坦承犯行，並業已繳交部分犯罪所得，又為確保她日後審理及執行程序順利進行，得以於2月28日10時前提出300萬元保證金代替羈押，她具保後限制出境、出海8月、遵守接受電子腳環科技設備監控8月，及限制住居，並應於每日晚上9時持用個案手機拍攝自己面部照片並同步傳送至科技設備監控中心1次，定期向本院報到8月。

另郭政瑋所涉犯行，有起訴書所載證據資在卷可佐，足認被告證券交易法等罪犯罪嫌疑重大；審酌他所犯證券交易法為7年以上重罪，面臨檢察官起訴重罪，是依人性趨吉避凶心態，顯然有逃避或減輕刑責可能性，實有勾串共犯、證人或逃亡相當可能性。

然參酌依起訴書所載，他尚非犯罪行為主導者，雖然有羈押理由，惟參酌全案情節，他得於2月28日10時前以提出300萬元保證金代替羈押，他具保後限制出境、出海8月、遵守接受電子腳環科技設備監控8月，及限制住居，並應於每日上午9時持用個案手機拍攝自己面部照片並同步傳送至科技設備監控中心1次，定期向本院報到8月。

公司法 監控 證據

延伸閱讀

台鹽綠能弊案移審 台南地院裁定陳啓昱3人羈押禁見

陳啓昱涉光電弊案求刑12年 謝龍介：勿辦成陳凱凌案第二

陳啓昱內神通外鬼掏空台綠動機 檢方曝積欠債務

南檢起訴陳啓昱求刑12年 台鹽：內部將持續清查

相關新聞

台鹽綠能弊案移審 台南地院裁定陳啓昱3人羈押禁見

台鹽綠能公司前董事長陳啓昱、前總經理蘇坤煌與鴻暉國際公司負責人蘇俊仁等人達成土地開發服務費分潤協議，將原本屬台綠的利潤「...

檢方：陳啟昱欠債 成立台綠牟利5800萬

台鹽前董事長陳啓昱等人「五鬼搬運」造成台鹽及台鹽綠能損失近四億元，政壇盛傳陳因簽賭負債累累，檢方認定陳的犯案動機是積欠債...

藍白質疑：只辦到陳啟昱？ 是首惡還是斷點？

台鹽綠能公司前董事長陳啓昱涉光電弊案，遭起訴求刑十二年。民眾黨立委黃國昌表示，綠電政策淪為綠友友插旗的禁臠，賴政府不思改...

冷眼集／黑布下的綠電產業鏈 何時掀開

台鹽綠能公司扛著協助國家發展綠能的大旗，正要滿八年，檢調查出成立真正動機，竟是高層靠綠能大撈特撈，如今啃食殆盡，但陳啓昱...

台鹽綠能弊案移審台南地院 陳啓昱3人裁押禁見理由出爐

台鹽綠能公司前董事長陳啓昱、前總經理蘇坤煌與鴻暉國際公司負責人蘇俊仁等人達成土地開發服務費分潤協議，將原本屬台綠的利潤「...

台鹽綠能公司承包光電案場 狀況連連

台鹽綠能公司承包的部分光電案場狀況連連，有的解約或對簿公堂，其中彰化有六十多公頃魚電共生場與電業商互告；台綠承包的台泥嘉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。