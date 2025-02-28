台鹽綠能弊案移審 台南地院裁定陳啓昱3人羈押禁見

台鹽綠能公司前董事長陳啓昱、前總經理蘇坤煌與鴻暉國際公司負責人蘇俊仁等人達成土地開發服務費分潤協議，將原本屬台綠的利潤「截流」，讓台鹽、台綠損失近4億元損失，檢方依涉證交法及公司法起訴陳等人下午移審，台南地院晚間開庭審理，今凌晨2時評議後，陳啓昱、蘇坤煌及蘇俊仁3人續押。

另前副總經理郭政瑋、晁暘開發及偉珵開發公司戴妤倩各300萬元交保，並命科技監控，限制出境出海及限制住居。

台鹽綠能公司前董事長陳啓昱、前總經理蘇坤煌等人、前副總經理郭政瑋，與鴻暉國際公司負責人蘇俊仁、晁暘開發及偉珵開發公司負責人戴妤倩等5人均在押，今檢方偵結起訴後，下午移審台南地院，檢方也派出4位檢察官蒞庭，陳啓昱等人律師團到庭。台南地院晚間7時開庭，直至12時結束後評議，直至今晨2時40分裁定出爐。