台綠弊案 陳啓昱求刑12年 蘇坤煌求刑10年

台鹽前董事長陳啓昱被控任內圖利土開業者、掏空台鹽案，台南地檢署昨偵結起訴，指陳啓昱對業者利益輸送，除獲高額分潤，更圖利特定土地開發商，造成台鹽及子公司台鹽綠能損失近四億元，依違反證券交易法、公司法起訴，具體求刑十二年。

同案被告台鹽綠能前總經理蘇坤煌、前副總經理郭政瑋，與鴻暉國際公司負責人蘇俊仁、晁暘開發及偉珵開發公司負責人戴妤倩也被起訴，蘇坤煌被具體求刑十年。

陳主導成立台鹽綠能

檢方指出，陳啓昱因積欠債務，與蘇坤煌違背職務，不顧台鹽公司多名董事於董事會質疑，於二○一七年三月間主導通過台鹽轉投資成立台鹽綠能議案，以遂行利益輸送意圖。

陳啓昱、蘇坤煌先與蘇俊仁、戴妤倩達成土地開發服務費分潤協議，再由陳啓昱、蘇坤煌利用對台鹽綠能的決策權，二○一七年至二○二一年間，唆使副總郭政瑋配合違反台鹽綠能採購規範，且未依台鹽會計與稽核的監督規章，直接把電業投資商委託台鹽綠能的土地開發服務案，媒合由蘇坤煌等人所成立的鴻暉國際、晁暘開發及偉珵開發等公司，簽訂土地開發服務契約，因而造成台鹽綠能應取得的利潤，被鴻暉、晁暘及偉珵等公司不法「截流」。

台鹽綠能案場。圖／業者提供

獲高額分潤損害台鹽

檢方表示，鴻暉、晁陽再依先前的約定分潤給陳啓昱、蘇坤煌，致使台鹽及台鹽綠能蒙受三億九六三六餘萬元的重大損害，認陳啓昱等五人均涉犯證券交易法中，加重不合營業常規交易罪嫌、同法加重特別背信等罪嫌。

此外，蘇坤煌、鴻暉負責人蘇俊仁及名義負責人彭達瑤，共謀於二○一六年七月間，持內容不實存款證明、設立登記資本額查核報告書及設立登記申請書等資料，向高市府申請設立公司登記，認定三人均涉犯公司法及刑法使公務員登載不實等罪嫌。

檢方依電業投資商已經支付的土地開發服務費計算，認定陳啓昱的不法獲利為五八○○萬四二五元，蘇坤煌不法獲利為七四六一萬一三四一元，另外，鴻暉不法獲利一億四九五二萬二七九七元，晁暘及偉珵不法獲利九六一九萬九三七七元。

藏匿陳等不法另偵辦

檢方指出，陳啓昱非但不為公司最佳利益行事，反圖謀自己與他人利益，與鴻暉間進行利益輸送；另蘇坤煌與陳啓昱共同主導轉投資成立台鹽綠能，並策畫電業投資商與土地開發商等非常規交易模式利益輸送，獲高額分潤外，也協助陳啓昱自鴻暉獲取不法分潤，陳、蘇二人造成台鹽、台鹽綠能均遭受嚴重損害，且嚴重損及全體股東權益，犯後否認犯行，建議分量處十二年、十年。

檢方也建請法院依證交法規定，分別對陳、蘇、鴻暉、晁暘及偉珵公司，要求將犯罪所得發還被害人或得請求損害賠償之人。

另對藏匿陳啓昱及工程採購等不法案件，檢方已另行分案偵辦。