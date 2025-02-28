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台鹽綠能弊案移審 台南地院裁定陳啓昱3人羈押禁見

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冷眼集／黑布下的綠電產業鏈 何時掀開

聯合報／ 本報記者林伯驊
台鹽綠能公司前董事長陳啓昱涉光電弊案，遭起訴求刑十二年。圖／本報資料照片
台鹽綠能公司前董事長陳啓昱涉光電弊案，遭起訴求刑十二年。圖／本報資料照片

台鹽綠能公司扛著協助國家發展綠能的大旗，正要滿八年，檢調查出成立真正動機，竟是高層靠綠能大撈特撈，如今啃食殆盡，但陳啓昱從光電場每個環節如何牟利、國內潛逃廿四天做了什麼等？依舊真相未明，黑布下的綠電產業鏈何時能掀開？

台鹽公司本業和發展綠能八竿子打不著，前董事長陳啓昱卻不顧其他董事勸阻，未經審慎評估就成立台綠公司，可見完全就是看準國家亟欲衝刺綠能政策，還能仗勢台鹽品牌背書。

更狠的是，他透過自己掌握的民間公司，刻意阻在台綠和電業商之間，直接賺走土地開發費用，把「綠能煉金術」大大提升賺錢效率。

陳啓昱連民股都是自行引進，先前傳出他還讓台綠與廠商簽下不平等條約，假使一有違約，可處上億元罰款，恐怕也是讓公司資產輾轉進入他口袋的手法，檢調不可忽視，陳啓昱在任時台綠所承包的每一光電案場，應逐一檢視，從合約到施工所有環節，是否存在弊端？

此外，陳啓昱去年十一月一日未到聲押的更裁庭，直到同月廿五日現身台南地檢署，經查證從未逃出國，藏匿的廿四日有極充裕時間處理金流、抹滅事證，辦案人員更要查明這段期間陳去了哪裡？見了誰？安排了什麼？

陳啓昱在民進黨執政時期的高雄政壇茁壯，一路當過立委、陳菊任高雄市長時期的副市長，二○一六年六月上任台鹽董事長，時任行政院長蘇貞昌接獲檢舉要求辭職，他依然在高雄地方活躍，不見綠營大刀闊斧徹查，反而是因違章農舍爭議而迫使他宣布退出民進黨，他既先掏空國營轉投資企業、口袋滿滿，卻如此寬容，何以相信綠營真心為國家能源而非充實黨庫銀彈？

台鹽綠能起初拋出願景要作為「服務型的魚電共生整合商」，協助電業投資商規畫土地開發、規畫場域，並包辦饋線取得或建置，且協助面對台電、政府繁雜行政程序，對於要踏入綠電領域的業者，大大地降低門檻，但卻成了「綠友友」刷新外界對綠能致富模式的眼界。司法如何整頓、是否真如外界質疑只辦到陳啓昱為止，此案也是賴總統的「道德高標準」是否真有顏色之別的最佳檢驗了。

台綠 台鹽綠能 掏空 蘇貞昌 陳啓昱 陳菊

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