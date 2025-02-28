快訊

台鹽綠能弊案移審 台南地院裁定陳啓昱3人羈押禁見

直擊／《魔物獵人荒野》凌晨開賣！獵人玩家夜排搶買 他拿到典藏版嗨喊「玩到早上」

聽新聞
0:00 / 0:00

藍白質疑：只辦到陳啟昱？ 是首惡還是斷點？

聯合報／ 記者林銘翰張曼蘋屈彥辰／台北報導
國民黨立委謝龍介。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委謝龍介。圖／聯合報系資料照片

台鹽綠能公司前董事長陳啓昱涉光電弊案，遭起訴求刑十二年。民眾黨立委黃國昌表示，綠電政策淪為綠友友插旗的禁臠，賴政府不思改進仍執意為之，真是國家悲哀。國民黨立委謝龍介質疑，難道只辦到陳啓昱？陳啓昱是首惡還是斷點？

黃國昌表示，從揭露整起弊案迄今，已經超過一年半時間，起訴內容與他所說如出一轍，綠營權貴啃食國家資源賺得「油洗洗」，最後受害的則是全體納稅人，一如預期早已設下斷點，就只查到陳啓昱為止，至於洗出去的金流流向何方，又有哪些人因此獲益，「為了保持皇城內的和諧，怎麼可能敢查下去？」

謝龍介則說，調查弊案要讓人民有信心，希望不要厚此薄彼，或者是有顏色跟派系之分，如果檢調成為當權者的工具，藉此迫害、打壓其他派系，雖然抓的是綠能蟑螂，但相對的是讓另一批新興的綠能蟑螂壯大，官商勾結依舊，實在可惜。

謝龍介表示，陳啓昱涉入光電弊案，導致台鹽綠能損失高達三億元，甚至在調查期間一度落跑，在黑白兩道追殺下，最後出來面對司法，結果確實如他預期，各方勢力已經喬好，案情也不可能再往上發展。他也質疑，陳啓昱犯行明確，但難道只辦到陳啓昱？

民進黨立委郭國文表示，陳啓昱被起訴求刑十二年，無法理解為何叫做停損點，如果有不只連連看的進一步證據，歡迎向檢調檢舉，既然連哪些人獲利都不知道，黃國昌何來有停損點之說。

此外，經濟部能源署長游振偉等人涉光電弊案前天遭監察院彈劾，黃國昌也表示，面對臭不可聞的力暘光電貪腐弊案，幾乎失能的「廢物院」才能夠重新振作，堂堂能源署長被彈劾，除了可悲更是無比諷刺。

國民黨立委賴士葆則呼籲，檢調應動起來查光電弊案。

台鹽綠能 弊案 監察院 謝龍介 賴士葆 郭國文 陳啓昱 黃國昌

延伸閱讀

陳啓昱涉光電弊案求刑12年 謝龍介：勿辦成陳凱凌案第二

陳啓昱內神通外鬼掏空台綠動機 檢方曝積欠債務

南檢起訴陳啓昱求刑12年 台鹽：內部將持續清查

南檢起訴陳啓昱求刑12年 黃國昌：綠友友禁臠國家悲哀

相關新聞

台鹽綠能弊案移審 台南地院裁定陳啓昱3人羈押禁見

台鹽綠能公司前董事長陳啓昱、前總經理蘇坤煌與鴻暉國際公司負責人蘇俊仁等人達成土地開發服務費分潤協議，將原本屬台綠的利潤「...

檢方：陳啟昱欠債 成立台綠牟利5800萬

台鹽前董事長陳啓昱等人「五鬼搬運」造成台鹽及台鹽綠能損失近四億元，政壇盛傳陳因簽賭負債累累，檢方認定陳的犯案動機是積欠債...

藍白質疑：只辦到陳啟昱？ 是首惡還是斷點？

台鹽綠能公司前董事長陳啓昱涉光電弊案，遭起訴求刑十二年。民眾黨立委黃國昌表示，綠電政策淪為綠友友插旗的禁臠，賴政府不思改...

冷眼集／黑布下的綠電產業鏈 何時掀開

台鹽綠能公司扛著協助國家發展綠能的大旗，正要滿八年，檢調查出成立真正動機，竟是高層靠綠能大撈特撈，如今啃食殆盡，但陳啓昱...

台鹽綠能公司承包光電案場 狀況連連

台鹽綠能公司承包的部分光電案場狀況連連，有的解約或對簿公堂，其中彰化有六十多公頃魚電共生場與電業商互告；台綠承包的台泥嘉...

離職員工：台綠已無綠能人才

台鹽綠能公司接連虧損兩年，迄今營運難轉好。據指出，原本編制八十人，剩不到一半，弊案爆發後，年初內部再裁十二人，連承辦魚電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。