檢方：陳啟昱欠債 成立台綠牟利5800萬

台鹽前董事長陳啓昱等人「五鬼搬運」造成台鹽及台鹽綠能損失近四億元，政壇盛傳陳因簽賭負債累累，檢方認定陳的犯案動機是積欠債務，才主導成立台綠，透過外部廠商賺走土地開發服務費並抽成，不法所得逾五千八百萬元，台鹽表示，將對陳啓昱等人求償。

檢方調查，陳啓昱自二○一六年三月擔任台鹽董事長至二○二一年卸任，其中有三年領取的年薪超過六百萬，一年超過五百萬，將近五年任內合計在台鹽領取逾兩千萬薪資。

台綠離職員工說，陳啓昱任內出手很大方，離職後傳聞陳進台鹽時已負債累累，簽賭球賽一周賭金即近千萬元，政治圈也流傳陳喜歡地下簽賭，例如美國職棒大聯盟等各類球賽簽注，甚至近年國內選舉也會下注，對於檢方認為陳掏空台綠的動機是因為債務，並不意外。

檢方查出，鴻暉國際公司實際負責人蘇俊仁覬覦太陽光電案場土地開發利潤豐厚，得知陳啓昱二○一六年六月十三日擔任台鹽董事長後，欲利用台鹽資源、以合作開發太陽光電場址來謀取高額土地開發利潤，便積極與陳接洽。

檢方調查，陳啓昱因積欠債務，為填補自己的資金缺口、謀取不法利益，同意假藉共同合作開發名義，藉機分配私人利益，陳啓昱、蘇坤煌不顧台鹽多名公股董事、獨立董事質疑沒實質調查、評估成立綠能公司商業風險等，隔年三月逕自主導通過台鹽轉投資成立台鹽綠能案，卻不讓台綠直接跟電業商簽約。

台鹽綠能關係圖 製表／地方社會中心

檢方發現，陳啓昱、蘇坤煌另協助成立鴻暉國際、晁暘開發、偉珵開發公司與電業商接觸，截走台綠應得的土地開發服務費，鴻暉國際不法獲利為一億四九五二餘萬元，另外兩家共九六一九餘萬元，陳啓昱與鴻暉國際約定抽取四成利潤，已分潤至少五八○○萬餘元，蘇坤煌至少從三家公司獲取七四六一萬餘元。

另外，陳啓昱與台泥簽訂嘉義義竹漁電共生案場造成台鹽損失、台綠民股承攬工程疑有利益輸送、蘇坤煌疑與台泥嘉謙ＥＰＣ工程合約隱匿不實等案經台鹽移請檢調偵辦，檢方表示，仍需深入調查，一旦查獲不法，會另行起訴。

至於陳啓昱去年十一月一日未到台南地院更裁庭，逃亡多日遭通緝，同月廿五日才由律師陪同到案，協助陳逃亡藏匿案件仍由檢方偵辦中，檢方指出，已傳喚陳的女密友等多人，說詞均避重就輕，仍會繼續追查。