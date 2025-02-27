陳啓昱內神通外鬼掏空台綠動機 檢方曝積欠債務

台南地檢署今起訴台鹽綠能弊案，檢方指出陳啓昱動機是因「在外積欠債務」，才以此方式填補債務，先前媒體曾報導他疑沉迷地下簽賭，據一名台綠離職員工說，陳啓昱任職台綠期間出手大方，看不太出債務，同事後來聽聞大筆債務很驚訝。

檢方起訴指出，鴻暉國際公司實際負責人蘇俊仁覬覦太陽光電案場土地開發利潤豐厚，得知陳啓昱2016年6月13日擔任台鹽綠能公司董事長後，欲利用台綠公司資源，並以合作開發太陽光電場址所需用地來謀取高額土地開發利潤，遂積極與陳接洽，而陳啓昱因在外積欠債務，認可藉機填補自身資金缺口及謀取不法利益，便假藉共同合作開發名義，藉機分配私人利益，圖謀用內神通外鬼之方式，執行牟取不法利益的計畫。

一名台綠已離職員工說，陳啓昱在任時，完全沒有聽聞賭債，甚至看他出手都很大方，是後來爭議四起，到陳後來離職，才傳聞他進台鹽時已負債滿滿，一個星期賭球賽的賭金上看近千萬元。

這名離職員工說，公司內部流傳陳啓昱喜歡地下簽賭，下注各種職業球類運動，包括美國職棒大聯盟等，甚至有傳聞近年國內選舉都下注，所以掏空台綠動機若真來自債務，並不易外。