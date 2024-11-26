當年接手台鹽董座徹查陳啓昱 吳容輝曝真相其實是這樣

台鹽前董事長陳啓昱逃亡24天昨天到案，外界質疑都已經喬好了，藍委謝龍介要求檢調約談行政院前院長蘇貞昌。綠委蘇巧慧稱，蘇貞昌當年交辦吳容輝擔任董事長調查，才有後續檢調偵辦，不可能包庇。對此，吳容輝今證實，確實受蘇貞昌指示調查檢舉案。

蘇巧慧指出，蘇貞昌當年接獲檢舉，要求陳啟昱辭去台鹽董事長，並指派新任董事長吳容輝調查，當時陳啓昱就是蘇貞昌下令辭職，不是單純自己請辭；正因蘇貞昌主動撤換並指示調查，後續才有檢警介入偵辦，不可能包庇。

前台鹽董事長吳容輝表示，接獲指派擔任台鹽董事長職務時，確實有接受上級指令要查辦案件，時任行政院長蘇貞昌當時向他交付一些檢舉案，他上任後就立即啟動內部調查，詳細調查資料都有，目前交由檢警偵辦調查。

謝龍介說，陳啓昱逃亡24天後向南檢報到，南部盛傳因為都已喬好了，希望南檢詢問蘇貞昌當年究竟接到什麼情資，才要求陳啟昱辭職；外界也質疑，台鹽內部調查為何拖延多年，至今才有進展，令人懷疑案情背後的政治操作。

為何那麼慢才提告？吳容輝說，考慮到台泥綠能在嘉義縣設置的義竹案場，其中涉及很多不平等條約，連結條款恐面臨罰款逾百億元，為避免公司蒙受龐大損失，待事件告一段落，他離開後才由後來的人提告，並非壓案拖延。