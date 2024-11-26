謝龍介要求說明陳啓昱為何離職 蘇巧慧稱遭蘇貞昌撤換

台鹽前董事長陳啓昱昨主動到案，國民黨立委謝龍介表示檢方應該約談行政院前院長蘇貞昌。現任立法委員蘇巧慧今表示，蘇貞昌撤換陳啓昱並立刻交代新任董事長吳榮輝進行調查，才會有後來檢調偵辦。證明蘇貞昌沒有包庇陳啓昱。

謝龍介昨對於陳啓昱主動投案稱「什麼能說，什麼不能說，都喬好了」，表示南部盛傳因為都已喬好，陳啓昱才會逃亡24天後向南檢報到，表示最了解民進黨弊案還是民進黨，希望南檢詢問蘇貞昌當年究竟接到什麼情資，才要求陳啟昱辭職。

蘇巧慧今對此表示，行政權不是司法權，無法進行搜索或是判刑。對於國營事業董事長而言，最嚴重的行政處分就是請他離職，並進行相關調查後移送法辦。

蘇巧慧說，時間過去太久，現在許多說法都已經脫離當初的情境，但新聞都還在網路上，當時陳啓昱就是蘇貞昌下令立即辭職，不是單純自己請辭。而陳啓昱當時不但對外喊冤、細數自己的政績，還揚言要讓家人出來選立委。

蘇巧慧強調，就是因為蘇貞昌撤換陳啓昱，並立刻交代新任董事長吳榮輝進行調查，也才會有後來檢調偵辦。證明蘇貞昌不但沒有包庇陳啓昱，還交辦調查，搜集資料，才有後來檢調的偵辦。