快訊

12強賽／與陳傑憲有開轟巧合！小園海斗讚：太厲害太帥

震撼！李奧納多瘋傳將結婚 情定26歲義大利超模

12強賽／超珍貴冠軍盃由棒協保存 未來有機會公開展出

陳啓昱遭爆欠巨額債務 地方早有傳聞他嗜地下運動賭盤

聯合報／ 記者黃宣翰林伯驊／台南即時報導
被通緝的台鹽前董事長陳啓昱，昨到案後收押。圖／翻攝刑事局官網
被通緝的台鹽前董事長陳啓昱，昨到案後收押。圖／翻攝刑事局官網

台鹽前董事長陳啓昱昨到案後收押，檢調懷疑他涉光電弊案不法金額超過十億元，持續深入釐清，鏡週刊今報導陳沉迷地下簽賭積欠一屁股債。有知情人士說，陳嗜賭早有傳聞，恐怕被追債也是他難潛逃出境原因。

針對陳啓昱有無賭債、與案情的關聯性？台南地檢署表示，相關案情都還要再查證。

一名已離職台綠內部人士說，陳啓昱喜歡地下簽賭，下注各種職業球類運動包括美國職棒、足球英超聯盟等，大型奧運、世界盃也沒錯過，甚至有傳聞近年國內選舉都下注，這些賭很大事蹟在台鹽公司內部有傳聞，「據傳一周能至少上千萬賭金」，且早在創立台鹽綠能公司前就已欠下賭債。

這名人士指出，陳啓昱所欠賭債傳聞高達上億元，甚至疑把掏空台綠的巨款都投入，「債主怎可能讓他跑路？」恐怕黑白兩道怕他落跑追不回債務，在陳啓昱已被境管情況下、無法循正常管道出境，很難找到有力人士協助他「坐桶子」偷渡。

據了解，陳啓昱昨由律師到案，針對從他沒出席更裁庭到昨投案這24天行蹤、不法手段與金流等案情，說詞都避重就輕。

台綠 簽賭 陳啓昱

延伸閱讀

陳啓昱落跑24天…無出國紀錄還攜女逛夜市 檢方追查藏匿共犯

全國矚目案件...陳啓昱投案遭羈押禁見 理由曝光

獨／陳啓昱逃亡途中竟到知名夜市吃消夜 檢警差一步逮人…被搶先到案

陳啓昱潛逃24天今投案 未吐接應人、藏匿地點遭南檢聲押

相關新聞

謝龍介要求說明陳啓昱為何離職 蘇巧慧稱遭蘇貞昌撤換

台鹽前董事長陳啓昱昨主動到案，國民黨立委謝龍介表示檢方應該約談行政院前院長蘇貞昌。現任立法委員蘇巧慧今表示，蘇貞昌撤換陳...

陳啓昱遭爆欠巨額債務 地方早有傳聞他嗜地下運動賭盤

台鹽前董事長陳啓昱昨到案後收押，檢調懷疑他涉光電弊案不法金額超過十億元，持續深入釐清，鏡週刊今報導陳沉迷地下簽賭積欠一屁...

陳啓昱落跑24天…無出國紀錄還攜女逛夜市 檢方追查藏匿共犯

台鹽公司前董事長陳啓昱涉光電弊案，落跑24天後投案遭法院羈押禁見，因無出國紀錄檢方將追查藏匿共犯。南檢今天表示，專案小組...

當年逼辭陳啓昱 謝龍介促傳蘇貞昌

台鹽前董事長陳啓昱涉利益輸送掏空子公司，人間蒸發廿五天後，昨到南檢投案。國民黨立委謝龍介質疑，關鍵內容會不會都被「喬掉了...

陳啓昱投案…藍營疑「喬好了」 綠批憑空猜測

兼任民進黨主席的賴清德總統，曾在民進黨中常會對綠能犯罪撂重話，並呼籲陳啓昱盡速到案說明，不要逃避、勇於面對司法，期盼也支...

新聞眼／陳啓昱罪證恐湮滅 還能亡羊補牢？

台鹽公司前董座陳啓昱被通緝卻在國內行蹤自如，昨天自行投案，讓院檢臉上無光。更重要的是，檢調懷疑他涉及台綠光電弊案不法金額...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。