陳啓昱遭爆欠巨額債務 地方早有傳聞他嗜地下運動賭盤

台鹽前董事長陳啓昱昨到案後收押，檢調懷疑他涉光電弊案不法金額超過十億元，持續深入釐清，鏡週刊今報導陳沉迷地下簽賭積欠一屁股債。有知情人士說，陳嗜賭早有傳聞，恐怕被追債也是他難潛逃出境原因。

針對陳啓昱有無賭債、與案情的關聯性？台南地檢署表示，相關案情都還要再查證。

一名已離職台綠內部人士說，陳啓昱喜歡地下簽賭，下注各種職業球類運動包括美國職棒、足球英超聯盟等，大型奧運、世界盃也沒錯過，甚至有傳聞近年國內選舉都下注，這些賭很大事蹟在台鹽公司內部有傳聞，「據傳一周能至少上千萬賭金」，且早在創立台鹽綠能公司前就已欠下賭債。

這名人士指出，陳啓昱所欠賭債傳聞高達上億元，甚至疑把掏空台綠的巨款都投入，「債主怎可能讓他跑路？」恐怕黑白兩道怕他落跑追不回債務，在陳啓昱已被境管情況下、無法循正常管道出境，很難找到有力人士協助他「坐桶子」偷渡。

據了解，陳啓昱昨由律師到案，針對從他沒出席更裁庭到昨投案這24天行蹤、不法手段與金流等案情，說詞都避重就輕。