陳啓昱落跑24天…無出國紀錄還攜女逛夜市 檢方追查藏匿共犯

台鹽公司前董事長陳啓昱涉光電弊案，落跑24天後投案遭法院羈押禁見，因無出國紀錄檢方將追查藏匿共犯。南檢今天表示，專案小組將調查被告陳啓昱逃亡期間，另涉相關藏匿人犯等不法案件。

陳啓昱11月日未到聲請羈押的更裁庭，昨天現身台南地檢署投案，其實未曾出境。檢警調監控發現，陳啓昱這段期間疑藏匿中、北部，甚至大膽帶著女密友現身桃園夜市，疑察覺行蹤曝光，搶在緝捕行動前夕投案。

陳啓昱逃亡24天，潛逃海外風聲四起，海巡、警方等單位仍以「防偷渡」戒備，從未排除人還躲在國內，南檢10月23日訊後聲押陳啓昱，台南地院隔天清晨裁定無保請回，據了解，陳離開南院時，開車接走他的是女性密友，當時未直接回到陳的高雄旗山區住處，而是先到某友人提供的住處落腳安頓。

專案小組另從陳啓昱周邊親近人士清查，還掌握一名曾接濟他的地方人士，可能幫忙準備陳逃亡期間落腳的處所，但監控該處，並未見陳啓昱現身。

有辦案人員分析，陳啓昱逃亡期間都落腳友人住處，至於接走他的女密友，應無足夠資力協助逃亡，背後是否另有高人、金主協助藏匿，有無涉及隱匿人犯，仍待深入釐清。