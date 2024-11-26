陳啓昱投案…藍營疑「喬好了」 綠批憑空猜測

兼任民進黨主席的賴清德總統，曾在民進黨中常會對綠能犯罪撂重話，並呼籲陳啓昱盡速到案說明，不要逃避、勇於面對司法，期盼也支持司法相關單位全力逮捕到案。針對陳啓昱昨天投案，民進黨發言人韓瑩表示，尊重司法調查，呼籲當事人誠實面對。

多數綠營人士低調不願多評論，僅表示支持司法調查。立委兼民進黨台南市黨部主委郭國文表示，支持司法徹底調查，還原真相。

至於國民黨立委謝龍介質疑「一切都喬好了」，陳啓昱才投案，民進黨立委林俊憲不滿表示：「喬什麼？有證據就公開講，不要亂蹭熱度。」林俊憲說，此案理應尊重司法調查，謝龍介卻侮辱司法人員，沒證據還胡說八道，在臉書上隨意胡扯，「請問是哪個法官、檢察官被喬？」進入司法的案件不能憑空猜測。

台南市議會民進黨團總召陳秋宏則說，陳啓昱本來就該出來面對司法及社會大眾，針對事情說清楚講明白，也希望檢調能毋枉毋縱。