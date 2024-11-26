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當年逼辭陳啓昱 謝龍介促傳蘇貞昌

聯合報／ 記者鄭媁張睿廷林銘翰鄭惠仁萬于甄／連線報導

台鹽前董事長陳啓昱涉利益輸送掏空子公司，人間蒸發廿五天後，昨到南檢投案。國民黨立委謝龍介質疑，關鍵內容會不會都被「喬掉了」？對案情並不樂觀；民眾黨立委黃國昌也表示，民進黨立委應該呼籲陳啓昱把錢吐出來。

謝龍介表示，南部近兩天盛傳，陳啓昱在黑白兩道追殺下「一切都喬好了」，才出來面對南檢與司法，是否會像台南市經發局前局長陳凱凌的弊案一樣，大量筆錄都說是上級交辦， 直到最後也只辦到陳凱凌而已？

謝龍介表示，必要時，可以傳喚行政院前院長蘇貞昌作證，當初究竟是收到什麼案情不單純的情資，要求陳啓昱自行請辭？台鹽為什麼四度主動函送檢調偵辦都石沉大海？「最了解民進黨弊案的，永遠都是民進黨自己人；要破民進黨弊案，還得是民進黨自己人。」

謝龍介憂，如果關鍵內容都被這些人「喬掉了」，案情就不可能向上追查，陳啓昱逃跑期間，究竟遇見什麼人？什麼話可以說？什麼話不能說？「全部都喬好了？」他只能向台南地檢署喊聲「加油」。

馬英九基金會執行長蕭旭岑昨在廣播專訪時指出，檢調情資掌握陳啓昱一直在國內，表示賴清德總統一定知道，不然怎會一直呼籲要他主動投案？「這就是司法雙標」；民眾黨主席柯文哲案到目前，檢方還沒查到具體金流就延押，陳啓昱明明有逃亡事實，還在裝聾作啞，「等喬好了」才出來投案，非常惡劣。

南市議會國民黨團發言人蔡育輝認為，陳啓昱在律師陪同下投案是很不好的示範，希望他投案後，能夠自白供出整體犯罪結構，究竟有多少人參與共犯，給社會一個交代。

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