新聞眼／陳啓昱罪證恐湮滅 還能亡羊補牢？

台鹽公司前董座陳啓昱被通緝卻在國內行蹤自如，昨天自行投案，讓院檢臉上無光。更重要的是，檢調懷疑他涉及台綠光電弊案不法金額高達十多億元，卻有一個月「自由身」，足將關鍵金流、人物跡證處理殆盡，還能期待亡羊補牢？

陳啓昱趁上月底首次聲押被駁回就溜之大吉，台南地院「放人」的司法實務見解背離民眾期待，有很大議論空間，但南檢既然認定陳涉將官股公司變成自己小金庫，涉案金額是台綠資本額幾乎三倍，依常情存在高度逃亡可能性，卻自聲押被駁回起，不見相關保全、控管措施，由此也可預見全案未來定罪的困難度。

檢調懷疑，陳啓昱恐與合作包商共謀，藉大力推動綠能光電，將土地開發費用、推動光電案場工程款，全回流自己口袋，甚至疑以特殊合約條件使台綠賠錢，也能輾轉中飽私囊，手法、金流亟待層層剝絲抽繭。

據目前清查，全案多名被告和陳啓昱都有巨額資金往來，光在帳面上發現陳啓昱不尋常金流就有上億元，有些更經轉手，有包商以替陳啓昱清償借款名義，直接支付另間公司一千多萬元，令辦案人員質疑利益輸送，且陳名下原本疑有大筆資產，在檢調發動搜索前即搬空，不排除是洗錢至海外。

回溯陳啓昱上月廿四日獲法院裁定釋放，步出台南地院與地檢辦公大樓，直到昨再次自行走入，近一個月空窗，許多贓款恐怕藏匿海外、變成其他形式，未浮上檯面的證人也能先串好證，甚至沒扣得的資料，也難保不被「毀屍滅跡」。這一個月，他到了哪裡、跟誰見面、做了什麼？專案小組都須釐清。

一般而言，無論黑金、暴力等重大犯罪，檢調辦案最忌諱消息走漏，唯恐嫌疑人早一步聞風潛逃、抹滅能定罪的事證，多流失一分鐘，都可能使全案罪證滅失。賴清德總統十三日在民進黨中常會上呼籲陳啓昱勇於面對司法，陳隔了近兩周出面投案，也難怪外界質疑是「照著劇本走」。