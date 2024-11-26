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疑察覺行蹤曝光 陳啓昱搶在緝捕前投案

聯合報／ 記者張議晨石秀華黃宣翰／連線報導

台鹽前董事長陳啓昱昨天主動到台南地檢署投案，檢方當庭逮捕並聲押禁見獲准。本報資料照片
台鹽前董事長陳啓昱昨天主動到台南地檢署投案，檢方當庭逮捕並聲押禁見獲准。本報資料照片
台鹽前董事長陳啓昱本月一日未到聲請羈押的更裁庭，截至昨現身台南地檢署，其實未曾出境。檢警調監控發現，陳啓昱這段期間疑藏匿中、北部，甚至大膽帶著女密友現身桃園夜市，疑察覺行蹤曝光，搶在緝捕行動前夕投案。

陳啓昱逃亡廿四天，潛逃海外風聲四起，海巡、警方等單位仍以「防偷渡」戒備，從未排除人還躲在國內，並於他高雄旗山區的農舍架設監控儀器，同時持續過濾、解析可能是陳啓昱聯繫對象的相關訊息。

除此之外，警方也動之以情，舉凡可能接觸過陳啓昱的旗山當地耆老、聞人等，也告知這些人要勸說陳啓昱勇於面對司法，「躲得了一時，躲不了一世」。

南檢上月廿三日訊後聲押陳啓昱，台南地院隔天清晨裁定無保請回，據了解，陳離開南院時，開車接走他的是女性密友，當時未直接回到陳的高雄旗山區住處，而是先到某友人提供的住處落腳安頓；專案小組另從陳啓昱周邊親近人士清查，還掌握一名曾接濟他的地方人士，可能幫忙準備陳逃亡期間落腳的處所，但監控該處，並未見陳啓昱現身。

台鹽綠能弊案偵辦進度 制表／黃宣翰
台鹽綠能弊案偵辦進度 制表／黃宣翰
專案小組於是鎖定追緝接走陳啓昱的女密友下落，之後陳疑覺得檢警追得緊迫，轉而躲藏中、北部，不過他和女密友在某天深夜曾到桃園知名夜市吃消夜，當時不少攤位已開始收攤，陳的現身畫面被掌握，成為可能落網的關鍵。

有辦案人員分析，陳啓昱逃亡期間都落腳友人住處，還大剌剌偕女密友至夜市吃消夜，不是背後太「靠勢」，就是有可能已知逃亡時間不多，才把握最後的「自由」時光和女密友相聚；至於接走他的女密友，應無足夠資力協助逃亡，背後是否另有高人、金主協助藏匿，有無涉及隱匿人犯，仍待深入釐清。

專案小處逐漸縮小範圍追查，近日計畫發動緝捕，北上到陳啓昱可能窩藏的處所逮人，幾乎在短時間內就可逮到人之際，陳卻「搶先」於專案小組之前投案。據分析，可能是得知自己行蹤已經被掌握，深怕連累對方，才會出面投案面對司法。

夜市 監控 陳啓昱

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