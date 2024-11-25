全國矚目案件...陳啓昱投案遭羈押禁見 理由曝光

台鹽前董事長陳啓昱涉光電弊案潛逃24天後，今天投案遭台南地院裁定羈押禁見。法官認為，此案為全國矚目案件，陳竟無視法院傳喚而故意不到庭，有逃亡的事實等理由，裁定羈押並禁止接見通信。

法官指出，陳啓昱於羈押聲請書所載犯行，有卷內相關證據及證人證述可資佐證，足認陳犯罪嫌疑重大。陳所述，對照同案被告及證人相關證詞，供述有多處矛盾及不相同處。

法官並考量此案犯罪情節，牽涉公司利益龐大，相關情節仍有待偵查時一一釐清。且陳與同案被告及相關證人間彼此相互熟識，參酌陳於此案角色及社經地位，全案犯罪事實龐雜，相關涉案人員甚多，顯然有勾串共犯及證人或湮滅、偽造、變造證據之虞，裁定羈押，並禁止接見通信。

陳啓昱今天上午約10時由律師陪同，主動向台南地檢署投案，檢察官詢問後認為他涉犯證券交易法特別背信等罪嫌、犯嫌重大，有逃亡、湮滅證據及串證之虞，今天下午近5時向台南地院聲請羈押禁見，法官今晚約9時28分裁准。

台南地檢署說，此案專案小組將調查陳於逃亡期間的相關藏匿人犯等不法案件，查明有無相關人士涉嫌窩藏。南檢說，11月4日南檢發布通緝後，同日檢察官即發函外交部註銷陳護照，專案小組不放過任何情資、全力查證追緝。專案小組初步查證陳在逃逸期間並無出國記錄。