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陳啓昱潛逃24天今投案 未吐接應人、藏匿地點遭南檢聲押

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導
台鹽前董事長陳啓昱潛逃24天後，今天向台南地檢署投案，檢察官認為他有串證、逃亡之虞，向台南地院聲押。本報資料照片
台鹽前董事長陳啓昱潛逃24天後，今天向台南地檢署投案，檢察官認為他有串證、逃亡之虞，向台南地院聲押。本報資料照片

台鹽前董事長陳啓昱涉光電弊案潛逃24天後，今天上午約10點主動向台南地檢署投案後，檢察官詢問後認為他涉犯證券交易法特別背信等罪嫌、犯嫌重大，有逃亡、湮滅證據及串證之虞，今天下午向台南地院聲請羈押。

據了解，辦案人員清查他周邊人士，發現陳啓昱於逃亡期間，曾藏匿於高雄市，且不排除曾躲藏於桃園，最終應是發現專案小組已鎖定協助接濟的親近人士，才現身投案。

據悉，陳啓昱今天由律師陪同主動向台南地檢署投案，但對於逃亡行蹤、藏匿地點等交代不清，只承認在國內四處躲藏，對於可能協助接應者也含糊其詞。檢察官認為有串證、湮滅證據及逃亡之虞向台南地院聲請羈押。

58歲陳啓昱2016年6月出任台鹽董事長，隔年主導成立台鹽綠能、自己身兼董事長，2021年2月突請辭，遭揣測與派系競爭有關；民眾黨前立委陳琬惠去年披露他在高雄旗山農牧地違法蓋豪宅，陳當時聲明退出民進黨，並不再參與任何政治事務，轉趨低調。

南檢10月22日指揮調查局南部機動站、台南市調查處人員，分別搜索位於歸仁區的台鹽綠能公司及相關涉案人員住處等32處，還傳喚陳啓昱等19名被告及15名證人。

檢調發現，陳在擔任台鹽綠能董事長任內，與鴻暉國際、晁陽開發等2家土地開發商，在簽下上百公頃光電租賃契約過程中，涉嫌不法；還另涉與光電業者共謀浮報工程款項，從中獲利，並安插人馬在下包的光電工程公司，再透過「違約」、「賠償金」等名目，從台綠「左手換右手」搬錢賠給自家廠商，導致台綠及母公司台鹽實業虧損嚴重。全案南檢依證券交易法特別背信及刑法背信等罪嫌調查。

至於此案台鹽綠能前總經理蘇坤煌、台鹽綠能前副總經理郭政瑋、鴻暉公司負責人蘇俊仁、晁陽公司負責人戴妤倩等4名被告，都已分別被台南地院裁定羈押禁見。

台南 台鹽綠能 陳啓昱

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