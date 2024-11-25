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陳啓昱投案藍立委疑「都喬好了？」 南檢：證據到那辦到那

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導
台鹽公司前董事長陳啓昱涉光電弊案，今天上午到案。圖／翻攝刑事局官網
台鹽公司前董事長陳啓昱涉光電弊案，今天上午到案。圖／翻攝刑事局官網

台鹽前董事長陳啓昱涉嫌掏空台鹽綠能遭羈押，逃亡24天後今天到台南地檢署投案，國民黨立委兼台南市黨部主委謝龍介今天質疑「都喬好了？」會不會像南市經發局前局長陳凱凌涉及光電收賄弊案，只辦到陳為止，促請台南地檢署加油。台南地檢署下午回應說，南檢檢察官會本於毋枉勿縱原則，證據到那就辦到那，積極偵辦陳啓昱案。

陳啓昱涉嫌掏空台鹽綠能，遭檢察官聲請羈押禁見，台南地院法官裁定無保交回，南檢檢察官提抗告，台南高分院11月1日召開羈押庭，陳無故不到，無法聯絡上，南檢於11月4日發布通緝，遲至今天到案。

台南市黨部主委謝龍介表示，南部這幾天盛傳「都喬好了」，質疑此案會不會像陳凱凌涉及光電收賄弊案，有大量的筆錄都說是「上級交辦」，卻只辦到陳凱凌？謝說，陳啟昱的案子，在黑白兩道追殺下，是不是喬好了？所以出來面對南檢、面對司法。

台南地檢署下午回應說，南檢檢察官會本於毋枉勿縱原則，也就是證據到那就辦到那，積極偵辦陳啓昱案。

台南 檢察官 陳啓昱

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