潛逃24天陳啓昱逃亡海外是幌子？ 檢調警發現他有聯繫親友

涉光電弊案的台鹽前董事長陳啓昱今上午10點由律師陪同到案，他1日未出席台南地院羈押更裁庭，迄今潛逃24天。據了解，專案小組從他身邊親近的人士清查，發現陳還有透過方式聯繫，從未排除他一直躲在國內。

檢調偵辦台鹽綠能公司光電弊案，南檢10月23日訊後聲押陳啓昱，台南地院24日清晨裁定無保請回，後續檢方提抗告獲台南高分院撤銷裁定發回，因受颱風來襲影響，南院直到本月1日開庭更裁，陳啓昱就人間蒸發；檢方拘提沒著落，4日發布通緝。

陳啓昱曾任高雄前市長陳菊時期的副市長，在高雄政商圈子有一定實力和人脈，傳聞他從南部沿海潛逃出境，猜測到菲律賓或越南皆有可能；由於檢調在陳啓昱10月24日無保請回時沒特別監控行蹤，當他11月1日更裁庭未到庭，為了拘提才開始回溯，中間9天空檔，造成極大難度。

據了解，陳啓昱先前落腳處都在高雄旗山區，陳身邊關係密切人士，在他無保請回後有與他聯繫的跡象，檢調警研判他藏身處所仍不脫台南、高雄等南部地區，因此高市旗山警分局、市刑大和調查局成立專案小組追查。

專案小組為了怕人員埋伏會打草驚蛇，長時間也太耗費人力，在陳啓昱的農舍附近架設遠端監控儀器監看陳宅外的一舉一動，且不定時巡邏，另一方面，持續過濾、解析可能是陳啓昱聯繫對象的相關訊息。

除此之外，警方也動之以情，舉凡可能接觸過陳啓昱的旗山當地耆老、聞人等，也會告知這些人要勸說陳啓昱勇於面對司法，否則逃亡要面對25年的追訴期，「躲得了一時，躲不了一世」。

警方私下猜測，有可能陳啓昱已年近60歲，算算再逃下去，對自己相當不利，也得一輩子過著逃亡生活，才因此出面投案。

專案小組正釐清陳啓昱潛逃的24天去向，不排除期間有人協助，若涉藏匿人犯也會一併法辦。1名資深警官認為，就算有友人協助藏匿，陳啓昱應不至於因此出賣朋友。