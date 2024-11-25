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陳啓昱月初重開羈押庭後失蹤 一度傳他潛逃海外今卻現身投案

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導
台鹽前董事長陳啓昱潛逃25天後。今天向台南地檢署報到。圖／本報資料照片
台鹽前董事長陳啓昱潛逃25天後。今天向台南地檢署報到。圖／本報資料照片

台鹽前董事長陳啓昱涉及光電弊案，並涉嫌掏空子公司台鹽綠能公司，台南地院11月1日重開羈押庭後，陳卻失蹤落跑，台南地檢署本月4日發布通緝，外傳陳潛海外，今天上午他在律師陪同下到台南地檢署報到。

以下是陳潛逃大事記

10月22日，台南地檢署懷疑前台鹽董座陳啓昱涉案且掏空資產逾10億元，指揮調查局南機站兵分32路搜索，訊後將陳啓昱等人聲請羈押禁見。

10月23日，台南地院漏夜召開羈押庭，當庭將陳請回，檢方立即對陳啓昱境管，並著手抗告。地方卻盛傳，陳擬偷渡菲律賓。

10月28日，台南高分院認為南院放人裁定理由不完備，發一審更裁，南院訂10月31日審理。

10月31日因颱風康芮來襲，南院將羈押庭順延至隔天開庭審理。

11月1日，南院開庭後，陳啓昱未出庭，院方在晚間6點多以電子公文囑託橋頭地檢署抓人。

11月04日，台南院檢拘提無著。台南地檢署對陳啓昱發布通緝令，全力過濾其周遭相關親友資金及通聯。

11月25日，陳於上午約10點多在律師陪同下到台南地檢署報到。

台南 通緝 陳啓昱

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