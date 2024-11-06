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陳啟昱相關光電案 被疑「一案多利」

聯合報／ 記者吳淑玲李宗祐／連線報導
台鹽前董事長陳啟昱涉光電弊案，卻利用法院延遲開羈押庭的空檔落跑。圖／聯合報資料照片
台鹽前董事長陳啟昱涉光電弊案，卻利用法院延遲開羈押庭的空檔落跑。圖／聯合報資料照片

台鹽前董事長陳啟昱涉子公司台鹽綠能光電弊案遭通緝，台南市議員林燕祝昨天指陳任內十六件地面型漁電共生案場有十二件經市府查核營運待改善，另有十八件申請中的案場也與陳啟昱有關；她現勘兩處案場發現魚塭都是營建廢棄物，質疑藉種電回填廢棄物「一案多利」，要求市府移送調查。

市長黃偉哲說，市府對地面型、屋頂型光電案嚴格把關，發現未依計畫使用、限期未改善就廢照；漁業局指出，截至上月台南已廢止十三件漁電共生執照。

另外，台泥嘉謙綠能公司與台鹽綠能二○二○年在嘉義縣合作打造大型漁電共生案場，檢調查出台綠承包商與陳啟昱有不明資金往來，進度也延宕。台泥綠能董事長呂克甫昨說，此案已進入仲裁，台綠僅承包第一期案場，對未來營運沒影響。

台綠 廢棄物 陳啟昱

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